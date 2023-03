An deutschen Flughäfen geht am 27. März in weiten Teilen nichts. Wie sieht es zu Ostern aus?

Deutschland steht still. Nahezu der komplette Bahn- und Flugverkehr fällt am Montag aus. Müssen Reisende an Ostern auch mit Streiks rechnen?

Am heutigen Montag, den 27. März, steht Deutschland überwiegend still. Sowohl die Bahngewerkschaft EVG als auch die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi haben zu einem landesweiten Warnstreik aufgerufen, der nahezu sämtliche Flughäfen und den gesamten Fernverkehr auf der Schiene lahmlegt. Auch weitere Sektoren sind von dem Mega-Streik betroffen. So gibt es in weiten Teilen des Regionalbahnverkehrs ebenso Ausfälle wie in vielen öffentlichen Nahverkehr-Systemen.

Hunderttausende Reisende sind von den Auswirkungen betroffen, die sich teilweise bereits am Wochenende bemerkbar machten und auch noch in den nächsten Tagen für Probleme sorgen werden. Doch wie geht es weiter? Die nächste Verhandlungsrunde zwischen Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften steht zwischen dem 27. und dem 29. März an. Erzielen die Parteien keine Einigung, könnte eine weitere Streikwelle auf Deutschland zurollen. Was bedeutet das für die Osterferien und die kommenden Feiertage? Müssen sich Reisende möglicherweise jetzt um Alternativen kümmern?

EVG schließt ein Streik an Ostern aus

Zumindest für das konkrete Osterwochenende vom 7. bis zum 10. April geben die Verantwortlichen Entwarnung - teilweise. Es wird aller Voraussicht nach nicht zu Streiks kommen. Eine Gewerkschaft lässt sich aber noch ein kleines Hintertürchen offen. So schließt die EVG Aktivitäten an den kommenden Feiertagen aus. Auf Nachfrage der "Bild am Sonntag" erklärte die Gewerkschaft: "Da wir mit Streiks die Arbeitgeber und nicht die Reisenden treffen wollen, werden wir rund um die Osterfeiertage nicht verhandeln." Damit könnten Streiks rund um die Feiertage für alle Reisenden ausgeschlossen werden, heißt es vonseiten der Eisenbahngewerkschaft weiter. Die Züge fahren, doch wie verhält sich Verdi, die für die Arbeitsniederlegungen an den Flughäfen verantwortlich sind?

Verdi hält sich mit konkreter Aussage noch zurück

Die Dienstleistungsgewerkschaft hält sich bislang noch bedeckter als die EVG, beruhigt allerdings. Auf Nachfrage des Senders RTL heißt es in einem Statement: "Im Bereich des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen zeichnen sich über Ostern zurzeit keine Warnstreiks ab." Vollkommen ausschließen möchte man also Streiks an den Feiertagen bislang noch nicht, dafür sorgt das kleine Wörtchen "zurzeit". Doch selbst wenn die kommende Verhandlungsrunde scheitern sollte, bedeutet dies im Übrigen nicht automatisch eine neue Streikwelle. Laut Verdi werde dann wahrscheinlich ein Schlichtungstermin angesetzt, bis zu dem nicht gestreikt werde. Ein solcher Schlichtungstermin wird wohl erst für die Tage nach Ostern erwartet.

Fazit

Ein Streik an den Osterfeiertagen ist somit zwar äußerst unwahrscheinlich, zumindest vonseiten Verdis aber noch nicht zu 100 Prozent ausgeschlossen. Alle Bahnreisenden können beruhigt sein, und darauf vertrauen, dass die Züge über Ostern rollen werden. Die EVG steht zumindest im Wort. Die Wahrscheinlichkeit eines Streiks von Verdi an Flughäfen zur Osterzeit ist ebenfalls derzeit als verschwindend gering einzustufen, allerdings noch nicht komplett vom Tisch.