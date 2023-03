Marvel-Star Jonathan Majors in New York festgenommen

Wegen angeblicher häuslicher Gewalt Marvel-Star Jonathan Majors in New York festgenommen

Wurde Jonathan Majors handgreiflich? Eine Frau erhebt Vorwürfe gegen den Marvel-Star, der daraufhin von der Polizei festgenommen wurde.

Wirbel um Schauspieler Jonathan Majors (33): Wie US-amerikanische Medien übereinstimmend berichten, darunter etwa "Variety", wurde der Kino-Senkrechtstarter am vergangenen Samstag (25. März) in New York festgenommen. Demnach erhebt eine 30-jährge Frau den Verwurf der häuslichen Gewalt gegen den frischgebackenen Marvel-Star, der unlängst im Film "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" seinen Einstand im MCU gefeiert hatte.

In einem Statement der New Yorker Polizei heißt es demnach, dass die Frau nach einem Übergriff mit "leichten Verletzungen an ihrem Kopf und Nacken" in ein Krankenhaus eingeliefert worden sei. Aus dem Polizeiprotokoll wird zudem zitiert: "Das Opfer gab gegenüber der Polizei an, angegriffen worden zu sein. Die Beamten nahmen daraufhin den 33-jährigen Mann ohne Gegenwehr fest."

Ein Sprecher von Majors hat gegenüber der Seite die Anschuldigungen bereits vehement bestritten: Der Schauspieler habe "nichts Falsches getan. Wir werden seinen Namen reinwaschen und diese Angelegenheit aufklären", hieß es demnach vonseiten des Stars.

Gefahr für seine Karriere?

Majors ist noch recht neu im Film-Business, ab 2017 konnte er erste größere Erfolge in Hollywood feiern. 2023 schaffte er jedoch gleich doppelt den Sprung in die große Blockbuster-Riege: Zunächst wirkte er im bereits erwähnten Marvel-Streifen "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" mit, in dem er seinen ersten Leinwand-Auftritt als neuer MCU-Superschurke Kang der Eroberer hinlegte. Auch im Boxer-Drama "Creed III - Rocky's Legacy", das seit Anfang März in den deutschen Kinos läuft, mimt er den Widersacher der Titelfigur, die einmal mehr von Michael B. Jordan (36) gespielt wird.

Ob die Anschuldigungen Auswirkungen auf seine weitere Karriere haben werden, ist noch nicht absehbar. Erst vor Kurzem hatte sich Filmstudio Searchlight die Rechte am nächsten Streifen mit Majors, ein von Kritikern gelobtes Bodybuilder-Drama namens "Magazine Dreams", gesichert. Der Film soll noch in diesem Jahr in die Kinos kommen.