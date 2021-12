Socken waren gestern: Modefans freuen sich 2021 über diese angesagten Accessoires unter dem Weihnachtsbaum.

Mode unter den Weihnachtsbaum zu legen, ist so eine Sache. Hat die zu beschenkende Person keine Wunschliste geschrieben, besteht die Gefahr, durch falsche Schnitte oder Größen ins Fettnäpfchen zu treten. Weniger problematisch sind hingegen Accessoires. Sie sind meist in Einheitsgrößen erhältlich und lassen sich mühelos in die bestehende Garderobe integrieren. Diese Weihnachtsgeschenke sind 2021 perfekt für Modefans.

Mützen

An kalten Tagen ist eine wärmende Kopfbedeckung unerlässlich. Nichts falsch machen kann man mit einer klassischen Beanie in neutralen Farbtönen aus hochwertigen Materialien wie Wolle oder Kaschmir. Wer besonderes Trendgespür beweisen möchte, wählt ein haubenförmiges Modell, die sogenannte Balaclava, oder angesagtes Grün.

Seidentücher

Steigen die Temperaturen, ersetzt das Seidentuch die Mütze. Oder es wird - je nach Bindetechnik -kurzerhand zum Schal, Top, Rock oder gar zur Tasche umfunktioniert. Wichtig dabei: ein übergroßes Modell wählen. Secondhand-Läden bieten ein breites Sortiment an Foulards in unterschiedlichen Farben und Mustern. Ein wahrer Alleskönner, der nicht nur unter dem Weihnachtsbaum, sondern ganzjährig Freude bereitet.

Taschen

Ebenso treue Begleiter und dadurch perfekte Geschenke sind Taschen. Spart der Lieblingsmensch nicht zufällig auf ein konkretes Modell, empfiehlt sich eine praktische Alltagstasche. In einer Tote Bag findet alles Wichtige - und Unwichtige - seinen Platz. Übersichtlicher, aber genauso trendig, sind Schultertaschen mit runder Form. Besonders langlebig zeigen sich die Varianten aus Leder. Angesagt sind jetzt auch flauschige Teddy- und Kunstpelz-Taschen.

Schmuck

Weniger trendgebunden und dadurch umso beliebtere Geschenke sind Ringe, Ketten und Co. Denn wie kein anderes Accessoire lässt sich Schmuck zu jedem Outfit kombinieren und wertet dieses im Handumdrehen auf. Täglich getragen, erinnert er an den Spender und verfügt so über einen hohen emotionalen Wert. Weiterhin sehr angesagt ist Statement-Schmuck - auffällige Stücke, die im Mittelpunkt eines Looks stehen.