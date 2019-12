Weihnachten 2019: So macht Frau bei den Schwiegereltern alles richtig

Grün und Rot sind die traditionellen Weihnachtsfarben. Doch wer die Schwiegereltern auf dem Familienfest beeindrucken will, macht es am besten wie Herzogin Kate (37), die mit ihrem Outfit auf die Trendfarbe 2020 setzt.

Die Ehefrau von Prinz William (37) weiß genau, wie sie mit ihren Looks nicht nur die britische Königsfamilie, sondern ganz Großbritannien um ihren Finger wickelt. Mitte November erschien sie bei einem öffentlichen Auftritt in der Kirche St. Martin-in-the-Fields in einem "klassischen Blau", das vom Farbinstitut Pantone zur Farbe 2020 gekürt wurde.

Die richtige Portion Klasse

"Ein zeitloses und beständiges Blau, elegant in seiner Schlichtheit", erklärt Pantone die Wahl in einem Instagram-Post. "Die beruhigenden Eigenschaften von Classic Blue lassen den Himmel in der Abenddämmerung erahnen und versprechen Schutz." Was könnte besser zu einem friedvollen Weihnachtsfest passen als ein Outfit in diesem Farbton?

Das Midi-Kleid betonte durch einen Gürtel im gleichen Farbton Kates schmale Taille. Dazu kombinierte die Herzogin von Cambridge schwarze Pumps und eine passende Lack-Clutch. Damit das Outfit nicht zu streng daherkommt, verzichtete die 37-Jährige auf eine blickdichte Strumpfhose. Stattdessen setzte sie auf ein durchsichtiges Modell.

Die Mischung macht's

Außerdem zeigte Kate - passend für ein Treffen mit den Schwiegereltern - mit einem dezenten Carmen-Ausschnitt nicht zu viel Dekolleté. Dafür war die rot-goldene Brosche ein echter Hingucker. Der Clou: Durch die farblich perfekt abgestimmten Stücke und die richtige Kleiderlänge sorgte Kate für einen Hauch Sexappeal - jedoch nicht zu viel. So punktet das Outfit sowohl beim Partner als auch bei seinen Eltern und der restlichen Familie.