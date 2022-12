Sean "Diddy" Combs ist auf einem Instagram-Bild mit seinen Kindern zu sehen, darunter der neueste Familienzuwachs: Tochter Love.

Sean "Diddy" Combs (53) hat in einem Instagram-Post zwei Familienbilder veröffentlicht, um seinen Followern ein frohes Weihnachtsfest zu wünschen. Auf einem der Fotos posiert der Musiker mit einem Teil seiner Kinder: Quincy (31), King (24), Chance (16) und die Zwillinge D'Lila Star und Jessie James (16) haben wie ihr Vater rot-grün gestreifte Partner-Onesies an und tragen Nikolausmützen. Sohn Justin Dior (28) ist nicht mit auf dem Familienbild.

Sean Combs: "Gott ist der Größte!"

Der Blick fällt jedoch insbesondere auf den Mittelpunkt des Fotos: Combs hält seine Tochter Love auf dem Arm. Sie trägt einen dunkelgrünen Strampler mit Weihnachtsmotiven, das Gesicht des Babys ist nicht zu sehen.

Das zweite Foto zeigt Combs, die Kinder, seine Mutter Janice Combs und Sarah Chapman, die Mutter von Chance.

Der Hip-Hop-Mogul gab am 10. Dezember überraschend via Twitter bekannt. "Ich bin so gesegnet, mein kleines Mädchen Love Sean Combs auf der Welt willkommen zu heißen", schrieb er. Über die Mutter der Kleinen machte er keine Angaben. Er fügte hinzu: "Mama Combs, Quincy, Justin, Christian, Chance, D'Lila, Jessie und ich lieben dich alle so sehr! Gott ist der Größte!"

Wie das US-Promiportal "TMZ" berichtete, soll das Mädchen angeblich bereits im Oktober zur Welt gekommen sein.