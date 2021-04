Am Welttag der Erde ist Nachdenken über das eigene Konsumverhalten angesagt. Es gibt Apps, die ihre User dabei unterstützen.

Am 22. April ist Welttag der Erde. Er existiert, um die Wertschätzung gegenüber der Natur zu stärken, soll aber auch dazu anregen, dass Menschen ihr Konsumverhalten überdenken. Diese Apps unterstützen dabei.

Mit "CodeCheck" Lebensmittel scannen

Mit "CodeCheck" können User direkt im Supermarkt oder der Drogerie Barcodes scannen und die App verlinkt auf Informationen zu Hersteller, Herkunft und Preis des Produkts. Außerdem bietet die Anwendung nachhaltige Alternativprodukte an.

Darüber hinaus ist eine Lebensmittelampel enthalten und es gibt Filtermöglichkeiten, falls bestimmte Allergien vorliegen. Außerdem gibt es in der Anwendung die Möglichkeit, nicht in der App enthaltene Produkte hochzuladen - so wächst die ohnehin schon große Datenbank immer weiter. "CodeCheck" ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.

Keine Lebensmittelverschwendung mehr mit "Too Good To Go"

Mithilfe der App "Too Good To Go" werden intakte Lebensmittel vor dem Wegwerfen gerettet. Teilnehmende Restaurants und Betriebe geben an, wenn sie unverkaufte Ware übrighaben. Mithilfe der App wählt man einen Betrieb und holt anschließend zum vereinbarten Zeitpunkt das vergünstigte Essen ab.

Das Angebot auf "Too Good To Go" wächst kontinuierlich, laut Angaben der App-Betreiber sind bereits mehr als 7.200 Betriebe als Partner registriert. Darunter finden sich auch Größen wie Nordsee, Alnatura, Edeka oder Dunkin Donuts. "Tood Good To Go" ist kostenlos für iOS und Adroid verfügbar.

"Happy Cow": Glückliche Kühe

"Happy Cow" ist sozusagen "Yelp" für Fleischverweigerer. In der Restaurant-Bewertungsapp sind Betriebe verzeichnet, die bewusst auf das Angebot von Fleisch verzichten. Per Filter können User die Auswahl zusätzlich verfeinern: Wer ganz auf tierische Produkte verzichtet, muss nur einen Haken setzen und bekommt die Restaurants angezeigt, die für die glücklichsten Kühe von allen sorgen. "Happy Cow" ist kostenlos für Android und iOS erhältlich.