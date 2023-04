Wer zum Welttag der Kunst am 15. April seiner Kreativität freien Lauf lassen möchte, sollte sich diese Apps anschauen.

"So wie der Mensch Sauerstoff zum Überleben braucht, braucht er auch Kunst und Poesie", sagte der Schriftsteller, Poet und Politiker Aimé Césaire (1913-2008) einmal. In diesem Sinne hat die UNESCO im Jahr 2019 den ersten Welttag der Kunst ins Leben gerufen, der seither jedes Jahr am 15. April begangen wird. Pünktlich zu diesem Anlass stellen wir fünf der besten Illustrations-, Mal- und Designprogramme für mobile Endgeräte vor.

"Adobe Fresco"

"Illustrator Draw" war Adobes mobile App für digitale Zeichnungen, Vektorgrafiken und Sketches. Bis Sommer 2021 war sie für alle Platfformen verfügbar, dann hat Adobe den Umstieg auf "Fresco" vollzogen. Seither gucken Android-User in die Röhre, denn Adobe stellt "Fresco" nur für das iPhone, iPad, Microsoft Surface Pro und Creative Cloud zur Verfügung. Dafür kommt die Kreativanwendung mit all den üblichen Tools wie Zeichenwerkzeugen, Ebenenverwaltung, Vektorzeichnungen, einer Integration in Adobes Creative Cloud und einer intuitiven Bedienung. Die professionellen Funktionen ermöglichen kreative und hochwertige Zeichnungen auf mobilen Geräten, kosten für den vollen Funktionsumfang allerdings eine Gebühr, die je nach Anforderung der User stark variieren kann.

"Canva"

Wenn man "Canva" mit Adobes Creative Cloud vergleicht, ist es nicht annähernd so komplex und bietet auch so viele Funktionen. Aber nicht jeder ist auf der Suche nach dem, was Adobe CC zu bieten hat - manche Leute bevorzugen eine einfachere, intuitivere Option, die in Sekundenschnelle erlernt und genutzt werden kann, und das ist genau das, was Canva ist. Fortgeschrittene Nutzer dürften sich an der ein oder anderen Stelle mehr Funktionalität und Flexibilität wünschen, aber über die Qualität der Ergebnisse, die mit Canva erzielt werden können, lässt sich nicht streiten - die für Android und iOS verfügbare App ist in der Lage, professionell aussehende Designs zu erstellen. Die Pro-Version von "Canva" mit vollem Funktionsumfang kostet derzeit 11,99 Euro im Monat oder 107,99 Euro im Jahr.

"Infinite Design"

Die Vektorgrafik-App "Infinite Design" (Android) wurde im Jahr 2016 komplett überarbeitet und ist bis 2021 zu einer echten Alternative zu Adobes "Illustrator Draw" geworden. Seit Adobe den Android-Support eingestellt hat, zählt "Infinite Design" zu den Top-Alternativen auf Geräten mit Googles Betriebssystem. "Infinite Design" bietet, wie der Name schon andeutet, eine unendliche Leinwand (zum Schwenken, Zoomen oder Drehen); unendlich viele Ebenen; unendliche Pfadbearbeitung; und unendliches Rückgängigmachen sowie Wiederholen der Vorgänge entlang des gesamten Verlaufs.

"Infinite Design" bietet darüber hinaus schier unzählige Ebenenoptionen, ein Transformationswerkzeug zum Verschieben, Skalieren, Drehen, Spiegeln, Verzerren und Schrägstellen sowie eine automatische Formerkennung und Raster als Referenz oder zum Einrasten. Für den gesamten Funktionsumfang bezahlen Userinnen und User aktuell einmalig 6,49 Euro statt des sonst üblichen Vollpreises von 8,49 Euro. Wer sich rein auf Zeichnen und Malen konzentrieren möchte, schaut sich die Schwester-App "Infinite Painter" (Android/iOS) an.

"Procreate"

"Procreate" ist eine digitale Illustrations- und Mal-App, die speziell für Künstler, Illustratoren und Kreative entwickelt wurde und nur auf Apple-Geräten wie dem iPad und dem iPhone verfügbar ist. Seit ihrem ersten Release 2011 ist "Procreate" zu einer der bekanntesten und beliebtesten Apps für digitales Zeichnen und Malen auf mobilen Geräten geworden. Die Anwendung bietet eine umfassende Palette von Funktionen und Werkzeugen, mit denen Künstlerinnen und Künstler auf intuitive Weise digitale Kunstwerke schaffen können. Dazu gehören Pinsel in unterschiedlichen Stilen und Texturen, Unterstützung für Ebenen, Auswahl- und Maskierungsfunktionen, sowie eine Vielzahl von Effekten und Filtern. "Procreate" unterstützt auch die Verwendung von Druckempfindlichkeit, wenn das Gerät entsprechend ausgestattet ist, was es ermöglicht, realistische Striche zu erstellen.

"Sketchbook"

"Sketchbook" ist eine professionelle digitale Zeichen- und Mal-App für Künstler, Illustratoren und Designer. Entwickler Autodesk stellt eine intuitive Benutzeroberfläche bereit, die sich individualisieren lässt und zusammen mit den umfangreichen Pro-Werkzeugen, Ebenenfunktionen und Bildbearbeitungsoptionen kreativen Freiraum und Kontrolle ermöglicht. "Sketchbook" ist auf allen gängigen Plattformen wie Windows, Mac, iOS und Android verfügbar. Die vielfältigen Exportoptionen machen es Künstlerinnen und Künstlern einfach, die erstellten Werke in unterschiedlichen Formaten und Umgebungen weiterzuverwenden. "Sketchbook" ist eine umfassende Lösung für anspruchsvolle digitale Künstler und Designer - und seit April 2021 auch noch vollkommen gratis.