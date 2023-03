Carmen und Robert Geiss sind seit 2011 in ihrer eigenen RTLzwei-Doku-Soap zu sehen.

RTLzwei hat die Doku-Soap über Michael Wendler gestrichen. Die Geissens erklärten bei Instagram, dass sie den Mut des Senders begrüßten.

Nur wenige Stunden nach der Ankündigung einer neuen Doku-Soap über die Schwangerschaft von Michael Wendlers (50) Frau Laura Müller (22) hat RTLzwei am vergangenen Mittwoch (15. März) das Projekt wieder gecancelt. In einem Statement begründet der Sender das Aus des Formats mit dem massiven Gegenwind seiner Zuschauerinnen und Zuschauer.

Kritik übten auch Robert (59) und Carmen Geiss (57), die mit "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" seit vielen Jahren ihr eigenes Format bei RTLzwei haben. Sie drohten dem Sender bei Instagram mit einem Ausstieg. "Wir distanzieren uns aufs schärfste von Corona-Leugnern und Menschen die Deutschland als 'KZ' bezeichnen", schrieben sie in einem Statement. "Verschwörungsideologische Aussagen sind nicht unser Stil. Selbst wenn es zur Folge haben sollte, dass die Geissens bei RTLzwei aufhören!"

In Kontakt mit Senderchef

Nach der Entscheidung des Senders meldete sich das Paar nun noch einmal in einem Instagram-Post zu Wort: "Wie ihr sicher mitbekommen habt, kam es gestern zu einer schnellen Wende in Sachen geplanter Doku-Soap. Wir begrüßen es, dass der Sender den Mut bewiesen hat, seine Entscheidung rückgängig zu machen." Die beiden stünden in Kontakt mit dem Senderchef und den Kollegen und seien froh, "dass hier Verantwortung übernommen wurde".

"Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" läuft seit 2011 bei RTLzwei und derzeit in der 21. Staffel. Die Familie um Mutter Carmen, Vater Robert und den beiden Töchtern Shania (18) und Davina (19) wird in ihrem Alltag in Monaco, St. Tropez und auf Reisen begleitet.

SpotOnNews