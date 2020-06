Wer wird Millionär? Prominenten-Special: Bittere Pleite für Anke Engelke

So oft wie sie war noch kein Star beim "Wer wird Millionär? Prominenten-Special" zu Gast. An ihren Auftritt von Montag wird Anke Engelke (54) aber vermutlich noch lange zurückdenken. Der Geldregen für den guten Zweck blieb aus. Bei der 125.000-Euro-Frage fiel sie auf 500 Euro zurück. Die Frage lautete: "Was kann nicht über XFD1048576 hinausgehen?" Zwei Antworten hatte Engelke ausgeschlossen. Zur Auswahl standen noch "A: unser Sonnensystem" oder "B: Excel-Tabelle".

Millionärsjoker Leon Windscheid (31) riet ihr dabei "mit 80% zu A" - ihr Telefonjoker war sich "zu 80%" bei Antwort B sicher. Engelke setzte auf den Rat von Windscheid - und damit auf die falsche Antwort. Aufgeben will die Komikerin und Schauspielerin aber nicht: "Ich müsste dann nur noch mal wiederkommen", kündigte sie schon mal ihre insgesamt achte Teilnahme in Günther Jauchs (63) RTL-Show an.

Jauch nahm in einem RTL-Interview Leon Windscheid in Schutz. Die drei Millionäre seien bei 90 Prozent der Antworten "völlig okay und safe", so der Moderator. "Außerdem sagen sie bei jeder Antwort, wenn sie nicht ganz sicher sind, sie würden es riskieren, wenn sie da sitzen würden. Ansonsten schätzen sie 60, 70 oder 80 Prozent ihrer Antwort als relativ safe ein. Und mehr können sie nicht machen."

So lief es für die anderen Kandidaten

Neben Engelke waren in der Show (hier bei TVNOW) auch Koch und Autor Horst Lichter (58), er gewann 64.000 Euro, Schauspieler Henning Baum (47), der 125.000 Euro erspielte, und die unter anderem aus "Let's Dance" und als "Cindy aus Marzahn" bekannte Komikerin Ilka Bessin (48) zu Gast. Sie kam auf 32.000 Euro für den guten Zweck.