Nach einer Corona-Pause feierte der Wiener Opernball seine Rückkehr. Star-Gast Jane Fonda erschien in einem champagnerfarbenen Leihkleid.

Jane Fonda (85) war der Stargast von Richard Lugner (90) beim diesjährigen Wiener Opernball, der zum 65. Mal stattfand. "Es ist außergewöhnlich, ich bin froh, dass Herr Lugner mich eingeladen hat", zeigte sich Jane Fonda laut "Kronen Zeitung" am vergangenen Donnerstagabend begeistert vom gesellschaftlichen Großereignis in Österreich. Traditionell wurde der Opernball, der 5.150 Gäste in die Staatsoper lockte, von Debütanten-Paaren und mit Ballettauftritten eröffnet. "Diese Art zu tanzen sieht man nicht in meinem Land", erklärte Fonda nach der Eröffnung laut "Kronen Zeitung".

Die Hollywood-Schauspielerin erschien zu dem Ball in einer champagnerfarbenen Robe, in der sie sich laut eigener Aussage "wie Cinderella" fühlte. Um Mitternacht werde sie ihr Kleid und ihren Schmuck zurückgeben, da alles nur geliehen sei, erklärte die 85-Jährige. Zudem müsse sie früh schlafen gehen, da sie einen frühen Flug habe. Zu dem hochgeschlossenen Midi-Kleid mit langen Ärmeln, einem blumigen Ornamenten-Druck und ausgestelltem Rock kombinierte Fonda goldfarbene Pumps mit kleinem Absatz, eine champagnerfarbene Clutch und funkelnde Diamant-Creolen. Lugner zeigte sich am Abend glücklich über seine Wahl: "Sie ist schon ein toller Gast."

Kein Tanz mit Lugner

Vor dem Event hatte der Stargast von Richard Lugner noch für Aufregung gesorgt, weil Fonda laut "Bild" nicht in Lugners Limousine einsteigen und lieber ihr eigenes Programm machen wollte. "Ich habe sie gefragt, ob sie mit mir tanzen wird. Daraufhin sagte sie: Wir gehen doch in die Oper, da kann man doch nicht tanzen", zitiert die Zeitung Lugner. "Sie wusste bis gestern nicht, dass es ein Opernball und keine Oper ist."

Zu den weiteren Star-Gästen des diesjährigen Balls zählten "Sex and the City"-Star Chris Noth (68), Schauspielerin Mariella Ahrens (53), Model Barbara Meier (36) und ihr Ehemann, der österreichische Unternehmer Klemens Hallmann, Moderatorin Katja Burkard (57) und ihr Gatte, der österreichische Medienmanager Hans Mahr (73), oder Artistin Lili Paul-Roncalli (24), die in einer roten Traumrobe und mit funkelndem Schmuck von Swarovski erschien.