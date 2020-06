Willkommen bei Carmen Nebel: Letzte Ausgabe der ZDF-Show auf 2021 verschoben

Die Abschiedssendung der Showreihe "Willkommen bei Carmen Nebel" findet nun doch nicht wie geplant im Dezember dieses Jahres statt.

Die letzte Ausgabe der Showreihe "Willkommen bei Carmen Nebel" (seit 2004) von und mit Namens- und Gastgeberin Carmen Nebel (63) wird verschoben. Das teilte der Sender am heutigen Mittwoch mit: "Aufgrund der aktuellen Situation hat sich das ZDF entschlossen, die für den 12. Dezember 2020 geplante letzte Folge der ZDF-Showreihe 'Willkommen bei Carmen Nebel' ins nächste Jahr zu verschieben."

Saalpublikum in der Live-Show

Der Hintergrund für die Verschiebung ist der Wunsch, "die letzte Ausgabe nach 17 Jahren möglichst mit der entsprechenden Atmosphäre vor einem großen Saalpublikum stattfinden" lassen zu können. Den konkreten Termin nennt der Sender zwar noch nicht, wohl aber, dass die Abschiedsshow "im Frühjahr 2021 in Berlin" stattfinden soll. Und dass "das Who is Who der Musik- und Schlagerbranche" in der Live-Sendung erwartet wird.

Nächste Show aus Riesa

Vor dem großen Abschied erwartet die Fans noch eine weitere ganz normale Ausgabe. Die nächste "Willkommen bei Carmen Nebel"-Sendung wird am 19. September 2020 um 20:15 Uhr live aus Riesa ausgestrahlt. "Aufgrund der geltenden Corona-Sicherheitsvorgaben findet die Sendung ohne Saalpublikum statt", so der Sender.

Kein Abschied von Carmen Nebel

Im April 2019 hatte der Sender bekannt gegeben, dass die Unterhaltungsshow eingestellt wird. Carmen Nebel bleibt dem Sender als Moderatorin jedoch erhalten. Wie der Sender damals mitteilte, werde sie sich auf jene Charity-Shows konzentrieren, die sie schon seit längerem moderiert: Die Spendengalas der Deutschen Krebshilfe sowie "Die schönsten Weihnachts-Hits" für "Brot für die Welt" und "Misereor".