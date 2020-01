Wilmer Valderrama: Ex-Freund von Demi Lovato gibt Verlobung bekannt

Der US-Schauspieler Wilmer Valderrama (39, "Die wilden Siebziger") will heiraten. Er hat sich offiziell mit seiner Freundin, Model Amanda Pacheco, verlobt. Das gab der Ex-Freund von Sängerin Demi Lovato (27) auf Instagram bekannt.

"Es gibt jetzt nur noch uns"

Der 39-Jährige stellte seiner Liebsten die Frage aller Fragen an Neujahr. Das Foto zeigt wie Valderrama am Strand von San Diego vor seiner Zukünftigen kniet. "Es gibt jetzt nur noch uns", schreibt er zu dem romantischen Bild. Ein weiteres Foto, das Pacheco veröffentlicht hat, zeigt ihren funkelnden Diamantring.

Zahlreiche Stars haben dem Paar bereits gratuliert. So kommentierte Sängerin Avril Lavigne (35) den Beitrag etwa mit: "Liebe! Gratulation." Model Shanina Shaik (28) schrieb: "Oh mein Gott, Gratulation. So wunderschön!". Und auch Schauspielerin Eva Longoria (44) hinterließ ein "ahhhhhh!!!!!" und etliche klatschende Hände.

Von 2010 bis 2016 war Valderrama in einer On-Off-Beziehung mit Demi Lovato. Mit Amanda Pacheco soll der Schauspieler US-Medienberichten zufolge seit Anfang 2019 zusammen sein.