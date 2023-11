Warm, gemütlich und voll im Trend: das Karohemd! So integriert man die angesagten Vintage-Kleidungsstücke am besten in die Garderobe.

Karierte Flanellhemden erinnern an gemütliche, kuschelige Herbsttage vor dem Kaminfeuer und warm eingepackte Spaziergänge draußen in der Natur: Kein Wunder, dass sich Karohemden daher zu einem immer wiederkehrenden Fashion-Element in den Herbst- und Wintermonaten entwickelt haben. Die bequemen Kleidungsstücke, die gerne nach Vintage aussehen dürfen, verbreiten nicht nur einen Hauch von Nostalgie, sondern überzeugen vor allem in ihrer Vielseitigkeit.

So stylt man das Karohemd im Herbst und Winter 2023/24

Ein Karohemd kann auf die unterschiedlichsten Weisen in die individuelle Garderobe integriert werden. Das macht sie zu einem echten Mode-Allrounder: Karohemden lassen sich zum einen locker über eine Jeans tragen zum anderen eignen sie sich auch perfekt für einen schickeren Auftritt in Kombination mit einem Rock. Das gewählte Karomuster kann je nach Größe und Farben dazu beitragen, dass der Look insgesamt eher eine subtile Eleganz oder eine markante Coolness vermittelt.

Das Material, aus dem das Hemd oder die Hemdbluse gefertigt ist, spielt ebenfalls eine Rolle. Viele Karohemden sind aus weichen, angenehmen Stoffen wie Baumwolle oder Flanell gefertigt, die im Herbst und Winter für zusätzliche Wärme sorgen. Dies macht sie zu idealen Begleitern in den kühleren Monaten des Jahres. Gleichzeitig sind sie oft so geschnitten, dass sie genug Bewegungsfreiheit bieten, ohne dabei an Stil einzubüßen. Karohemden verfügen über diese gewisse Retro-Note, die in der Modewelt immer wieder aufgegriffen wird. Dieser Vintage-Touch verleiht den Hemden eine zeitlose Qualität, die über kurzlebige Modetrends hinausgeht.

Styling-Inspiration für das Vintage-Karohemd

Besonders angesagt sind in der aktuellen Herbst- und Wintersaison Karohemden in erdigen Braun- und Rot-Tönen. Kleine Karomuster wirken dabei deutlich eleganter und lassen sich beispielsweise sehr gut mit einer gut sitzenden High-Waist-Jeans kombinieren. Besonders beliebt sind derzeit Jeanshosen in hellen Waschungen mit geradem Bein. Das Karohemd wird dabei locker in die Hose gesteckt und bis zum ersten oder zweiten Knopf zugeknöpft. Eine Handtasche und Schuhe in eleganten Brauntönen vervollständigen den Look.

Eine weitere Styling-Alternative: Ein Karohemd mit eher größerem Muster zu einem All-in-Black-Outfit bestehend aus einem Rollkragenpullover, einem eng anliegenden Rock und Lederboots kombinieren. Das Karohemd bricht den eigentlich sehr schlichten Look auf und verpasst ihm mit diesem Stilbruch eine große Portion Coolness.