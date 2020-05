With Full Force: Das sind die ersten Bands für das kommende Jahr

Im April hatten die Organisatoren des beliebten Punk-, Hardcore- und Metal-Festivals "With Full Force" leider bestätigen müssen, dass das Event wegen der Coronavirus-Pandemie 2020 nicht stattfinden kann. Nun können die Veranstalter allerdings bereits die ersten Bands für 2021 ankündigen. Das Festival steigt vom 25. bis 27. Juni 2021 in der Nähe von Gräfenhainichen in Sachsen-Anhalt.

"Größte Vorfreude" entlockt

"Auch, wenn die Zeit bis dahin noch etwas braucht, sind wir uns sicher, dass unsere ersten Bestätigungen Euch schon jetzt die größte Vorfreude entlocken werden", heißt es in einem aktuellen Statement der Veranstalter. Bestätigt für 2021 sind demnach auch die Headliner, die eigentlich in diesem Jahr hätten auftreten sollen: die deutsche Metalcore-Band Heaven Shall Burn ("Eradicate"), die Schweden von Amon Amarth und die US-Truppe The Ghost Inside.

Ebenfalls zu sehen sein werden unter anderem Meshuggah, Boysetsfire, Raised Fist, Deafheaven, Stick to Your Guns, Boston Manor und Loathe. Alle bisher bestätigten Bands finden Festival-Fans auf der offiziellen Homepage der Veranstaltung.