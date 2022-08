Am 25. Dezember 2021 wurde ein bewaffneter Eindringling auf dem Gelände von Schloss Windsor gefasst. Nun ist der Täter angeklagt worden.

Am 25. Dezember 2021 ist ein mit einer Armbrust bewaffneter Mann auf Schloss Windsor festgenommen worden. Er soll das Ziel gehabt haben, Queen Elizabeth II. (96) zu ermorden. Das legte ein Videoclip nahe, den der Täter damals kurz vorher auf Snapchat hochgeladen hatte und von "The Sun" veröffentlicht wurde. Nun wurde der heute 20-Jährige aus Southampton am Dienstag (2. August) angeklagt, wie die Polizei mitgeteilt hat.

Unter anderem wegen Morddrohung angeklagt

"Nach einer Untersuchung des Anti-Terror-Kommandos der Met Police wurde ein Mann wegen eines Vorfalls auf dem Gelände von Schloss Windsor am Weihnachtstag letzten Jahres angeklagt", heißt es in der Mitteilung. Unter anderem wird ihm Morddrohung und der Besitz einer Angriffswaffe vorgeworfen. Der Angeklagte befinde sich derzeit in Haft und werde am 17. August in London vor dem Westminster Magistrates' Court erscheinen.

Am 1. Weihnachtsfeiertag 2021 war der Eindringling mit einer Strickleiter über die Mauer des Schlosses geklettert. Er kam etwa bis 500 Meter an die Privatgemächer der Queen heran, betrat allerdings kein Gebäude. Er wurde nach seiner Verhaftung in psychiatrische Behandlung gegeben. Damals feierte Queen Elizabeth II. auf Schloss Windsor Weihnachten.