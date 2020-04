Wonder Woman 1984: Der neue Kinostart steht fest

Die Kinobranche leidet massiv unter der Corona-Krise. Während manche Filmstudios ihre Produktionen bis ins nächste Jahr verschoben haben, will eine besondere Superheldin bereits im Sommer tatkräftig eingreifen: Die Comicverfilmung "Wonder Woman 1984" mit Gal Gadot (34, "Justice League") in der Titelrolle wird hierzulande am 13. August 2020 in die Kinos kommen, wie Warner Bros. Pictures Germany nun offiziell verkündet hat.

Worum geht's in Teil zwei?

Ursprünglich hätte die Fortsetzung des Kassenschlagers von 2017 bereits am 4. Juni hierzulande starten sollen. Mit nur etwas über zwei Monaten wurde der Streifen, der erneut von Regisseurin Patty Jenkins (48) stammt, im Vergleich zu anderen Filmen aber verhältnismäßig gering verschoben.

Der Film spielt mehrere Jahrzehnte nach dem Vorgänger, im Jahr 1984, und weist eine Schar neuer und namhafter Schauspieler/innen auf. So gehören darin unter anderem "Game of Thrones"-Star Pedro Pascal (45) und Kristen Wiig (46) zu den Newcomern, Chris Pine (39) kehrt derweil wie Robin Wright (53) zurück.