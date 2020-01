World Beyond: Wann das Spin-off von "The Walking Dead" beginnt

AMC hat das Veröffentlichungsdatum von "The Walking Dead: World Beyond" bekannt gegeben: Die Spin-off-Serie wird am Sonntag, dem 12. April, direkt nach dem Finale der 10. Staffel von "The Walking Dead" ausgestrahlt. AMC hat außerdem bestätigt, dass "World Beyond" lediglich auf zwei Staffeln ausgelegt ist, wie "Collider.com" berichtet.

Das Spin-off dreht sich um die erste Generation, die nach der Apokalypse aufwächst. Als Schauspieler wurden etwa Emmy-Gewinnerin Julia Ormond (55), Aliyah Royale (19), Alexa Mansour (23), Annet Mahendru (30) und Nicolas Cantu (16) engagiert. In Deutschland soll die Serie bei Amazon Prime Video veröffentlicht werden.