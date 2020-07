Wunsch-Tatort: Am Sonntag führen die Ermittlungen nach Weimar

Der Gewinner des "Tatort"-Votings steht fest. Am Sonntag sehen die Zuschauer "Der kalte Fritte" mit Nora Tschirner und Christian Ulmen.

Die nächste Voting-Entscheidung ist gefallen: Am Sonntag (19. Juli, 20:15 Uhr) dürfen sich "Tatort"-Fans auf ein Wiedersehen mit Kira Dorn (Nora Tschirner, 39) und Lessing (Christian Ulmen, 44) freuen. Im Rahmen der Sonntagskrimi-Sommerpause zeigt das Erste die Wiederholung des Wunsch-Films "Der kalte Fritte" (2018).

Darum geht es in "Der kleine Fritte"

Bei einem Einbruch in seine Weimarer Villa wird der Milliardär Alonzo Sassen ermordet. Seine junge Frau Lollo (Ruby O. Fee, 24) erschießt den Täter - offenbar in Notwehr. Die Kommissare Kira Dorn (Tschirner) und Lessing (Ulmen) observieren Lollo, die danach im Bordell "Chez Chériechen" Arbeit sucht, das von Fritjof "Fritte" Schröder (Andreas Döhler, 46) geführt wird.

Dessen Bruder Martin (Sascha Alexander Gersak, 45) betreibt mit seiner Frau Cleo (Elisabeth Baulitz, 46) in der Nähe Weimars einen Steinbruch, der am Rande der Insolvenz steht. Als besondere geologische Formation ist dies einer der zwei potenziellen Standorte für das geplante "Goethe-Geomuseum". Diese Nutzung wäre die finanzielle Rettung der Schröders. Doch Sassen hatte angekündigt, der Stadt ein Grundstück in Weimars bester Lage, am Frauenplan, zu schenken, um das Museum dort errichten zu können. War das sein Todesurteil?

Ihre Ermittlungen führen Dorn und Lessing in die Bauhaus-Universität. Der Architektur-Professor Ilja Bock (Niels Bormann, 47) ist Vorsitzender der Jury, die über den Standort des Museums-Neubaus entscheidet. Er hat eine Affäre mit seiner Jugendliebe Cleo, die damit ins Fadenkreuz der Kommissare gerät. Als sich herausstellt, dass Fritte Schröder bei dem Grundstücksroulette mit am Tisch sitzt, und die Hassbeziehung zu seinem Bruder Martin offenbart wird, steuert der Fall auf ein explosives Finale zu.

Lohnt sich das Einschalten?

Für echte Krimi-Fans eher nicht. Auf der einen Seite kommt das eigenwillige Ermittler-Duo bei seinem sechsten Fall ein wenig ausgelutscht daher. Es passiert nicht mehr viel Neues. Waren die stetigen Seitenhiebe von Dorn auf den Vater ihres Kindes, Lebenspartner und Kollegen Lessing anfangs noch witzig und frisch, wirken sie mittlerweile oft nur noch gewollt und als Mittel zum Zweck eingestreut.

Auf der anderen Seite ist der Krimi aber auch überraschend kurzweilig und ohne echte Längen. Der erneut undurchsichtige, verworrene und teils krude Plot verliert sich allerdings zu oft in Dialogen und lässt in manchen Szenen einen verwirrten Zuschauer zurück: Wer hat jetzt gleich nochmal mit wem und warum? Ein echtes Highlight hingegen - neben der an der Stange tanzenden Tschirner - ist allerdings das Finale. Mit Action, Drama und unerwarteten Wendungen.

Die Zuschauer haben wöchentlich die Wahl

Die zur Wahl gestellten Krimifolgen - ohne die bereits gezeigten Filme - stehen nach der Ausstrahlung am Sonntag erneut im Voting bereit. Abgestimmt werden kann ausschließlich online. Die Wunsch-"Tatort"-Wiederholungen laufen im Rahmen der Sommerpause noch bis 30. August immer sonntags. Die erste neue Erstausstrahlung steht für den 6. September an.