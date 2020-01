Xavier Naidoo: Der Sänger erzählt erstmals von seinem Sohn

Seltene Einblicke: In einer RTL-Doku hat Xavier Naidoo (48, "Hin Und Weg") über seinen Sohn gesprochen. "Mir war immer wichtig, dass mein Sohn Körpersprache lesen kann, Empathie", sagte der Sänger. "Ich habe mir den Kopf zerbrochen: Kann ich darauf einwirken? Jetzt habe ich aber das Glück, dass ich einen sehr empathischen Jungen habe. Er ist zwar ein ziemlicher Rabauke, aber er kann sehr gut Entschuldigung sagen", erklärte der 48-Jährige in der Sendung "Absolut Xavier Naidoo" weiter, die am Dienstagabend ausgestrahlt wurde.

2015 hatte der Musiker und "DSDS"-Juror in der Show "Sing meinen Song" verraten, dass er Vater ist: "Wir haben noch ein paar am Tisch, die keine Familien haben. Aber Yvonne, du bist seit ein paar Monaten Mama, ich bin seit über einem Jahr Papa", sagte Naidoo, der sein Privatleben ansonsten aus der Öffentlichkeit heraushält, damals zu Yvonne Catterfeld (40).

Oliver Pocher kennt er schon lange

Xavier Naidoo wurde für die Doku backstage bei einem Konzert in Köln begleitet. Unter den Fans waren auch Oliver Pocher (41) und dessen Frau Amira. "Wir kennen uns seit 22 Jahren und das ist wie so bei Jungs: Wir sehen uns ein paar Jahre nicht und dann sehen wir uns und dann freuen wir uns, dass wir wieder da sind", so der Comedian.