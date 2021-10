Bei "Unter uns" hat er wenig Glück in der Liebe, doch privat hat Yannik Meyer seine Traumfrau gefunden. Der Schauspieler hat geheiratet!

In seiner Rolle als Conor Weigel in der RTL-Serie "Unter uns" hat Yannik Meyer (30) aktuell nicht gerade Glück in der Liebe. Dafür sieht es im Privatleben des Serienstars wohl ganz anders aus: Er hat geheiratet! Auf Instagram teilte Meyer ein Foto, das zwei Hände zeigt, die Ringe austauschen, und kommentierte dazu kurz und knapp: "JA!" Im Hintergrund lässt sich ein weißes Kleid erahnen.

Wer die Frau an Yannik Meyers Seite ist, ist nicht bekannt. Seine "Unter uns"-Kolleginnen und -Kollegen gratulieren ihm via Instagram aber fleißig: "Alles Liebe zur Hochzeit", so Lars Steinhöfel (35). Josephine Becker (22) schreibt: "Herzlichen Glückwunsch!", Tabea Heynig (51) kommentiert mit drei pinken Herzen und schreibt: "It's all about LOVE." (dt. Es dreht sich alles um Liebe).