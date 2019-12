YouTube: Diese Kinder verdienen mit ihren Clips Millionen

Kooperationen, Fanartikel und externe Werbe-Einbindungen: YouTube-Stars verdienen ihr Geld auf vielfältige Weise. Und keiner ist dabei so erfolgreich wie Ryan Kaji: Das Wirtschaftsmagazin "Forbes" schätzt, dass der achtjährige Junge aus dem US-Staat Texas mit seinem Kanal "Ryan's World" in diesem Jahr rund 26 Millionen Dollar (etwa 23,5 Millionen Euro) eingenommen hat. Dem Channel folgen stolze 23 Millionen Abonnenten.

Seine ersten Schritte auf der Video-Plattform machte der Junge mit dem "Beatles"-Haarschnitt 2015. Auf dem Kanal "Ryan ToysReview" lud er Videos hoch, die ihn beim Auspacken von Spielzeug zeigten. Anschließend bewertete er es. Inzwischen macht Ryan hauptsächlich wissenschaftliche Experimente und veröffentlicht Erklärvideos, in denen ihn seine Eltern oft unterstützen. Das Ganze hat etwas von "Die Sendung mit der Maus" oder "Dora". Kein Wunder also, dass Ryan inzwischen seine eigene Sendung auf Nickelodeon hat und eigene Fanartikel vertreibt.

Die erfolgreichsten YouTuber sind Kinder

Auch die fünfjährige Nastya Radzinskaya aus Russland zählt zu den bestverdienenden YouTubern. Im "Forbes"-Ranking bringt sie es auf den dritten Platz. Nastya leidet an Zerebralparese, einer Bewegungsstörung, die durch eine frühkindliche Hirnschädigung entstanden ist. Auf sieben Kanälen, darunter "Like Nastya Vlog", folgen ihr rund 107 Millionen Menschen. Sie sehen dem Mädchen unter anderem dabei zu, wie sie mit ihrem Vater in den Zoo geht oder Trampolin springt.

Mit ihren Jahreseinnahmen von 18 Millionen Dollar (rund 16,2 Millionen Euro) landet die Kleine knapp hinter den Gamern von "Dude Perfect" - fünf erwachsenen Männern, die alberne Wettkämpfe untereinander austragen und sich dabei filmen. Sie verdienen laut "Forbes"-Magazin rund 20 Millionen Dollar mit ihren Clips im Jahr.