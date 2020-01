Zayn Malik: Der Sänger ist frischgebackener Onkel

Zayn Malik (26, "There You Are") ist Onkel geworden. Seine jüngste Schwester Safaa hat laut der britischen Boulevardzeitung "Daily Mail" kürzlich ein Mädchen zur Welt gebracht. Die Kleine soll Zaneyah heißen.

Hochzeit im September

Maliks Schwester soll erst im September 2019 ihren Freund geheiratet haben. Bei einer Babyparty hatte sie kurz darauf ganz in Pink bereits verraten, dass sie ein Mädchen erwartet.

Malik hat eine ältere und zwei jüngere Schwestern. Er lebt seit seinem musikalischen Erfolg zum Großteil in den USA. Seine Familie, die noch immer im englischen Bradford lebt, soll er finanziell unterstützen.