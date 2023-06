Zoe Saldana spielt in "Avatar" Neytiri.

"Avatar 5" ist auf das Jahr 2031 verschoben. Hauptdarstellerin Zoe Saldana bringt auf Instagram ihre Bestürzung darüber zum Ausdruck.

Sehr zum Missmut vieler Fans hat der Disney-Konzern gestern die drei geplanten "Avatar"-Fortsetzungen verschoben. Teilweise bis zu drei Jahre länger müssen Fans auf ihre heiß erwartete Rückkehr nach Pandora warten. Hollywoodstar Zoe Saldana (44), die seit "Avatar - Aufbruch nach Pandora" aus dem Jahr 2009 Na'vi-Haupfigur Neytiri spielt, hat auf diese dann doch gewaltige Verschiebung nun mit humorvoller Bestürzung reagiert.

Rekordverdächtige 26 Jahre im "Avatar"-Franchise

"Großartig! Ich werde 53 sein, wenn der letzte 'Avatar'-Film erscheint", schrieb Saldana am Mittwoch (14. Juni) in einer Story auf Instagram, und fügte ein geschocktes Emoji hinzu. Die drei bereits angekündigten "Avatar"-Sequels von Regisseur und Oscarpreisträger James Cameron (68) sollten ursprünglich im Abstand von jeweils zwei Jahren in den Kinos starten. Der noch unbetitelte "Avatar 3" war bis vorgestern für den Dezember 2024 terminiert.

Doch während dieser Film von Disney jetzt "nur" um ein Jahr - auf den Dezember 2025 - verschoben worden ist, soll "Avatar 4" statt im Jahr 2026 erst 2029 in den Kinos erscheinen. "Avatar 5" wurde von einem geplanten Start im Jahr 2028 auf den Dezember 2031 verschoben, und wird den Abschluss der Erfolgsfilmreihe bilden.

Hauptdarstellerin Saldana wird bei Erscheinen des finalen Films 53 sein, während Regisseur Cameron stolze 77 Jahre zählen wird. "Ich war 27 Jahre alt, als wir den ersten 'Avatar' drehten", gab Saldana noch in ihrer Story auf Instagram zu bedenken. Ganze 26 Jahre wäre die Darstellerin zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von "Avatar 5" dann insgesamt mit ihrer Figur Neytiri beschäftigt gewesen - eine rekordverdächtig lange Zeitspanne.