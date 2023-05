"Lasst Frauen existieren!": Billie Eilish ist angesichts einiger "idiotischer" Kommentare über ihre Outfits der Kragen geplatzt.

Weltstar Billie Eilish (21) musste sich einmal mehr einer frustrierenden Erkenntnis bewusst werden: Wie man es auch macht, man macht es speziell als Frau im Showbusiness verkehrt. An einige ihrer vermeintlichen Fans verfasste sie daher in den sozialen Netzwerken nun eine eindringliche Brandrede, in der sie sich die Kritiker ihrer zuletzt "weiblicheren Auftritte" bei Events vorknöpft.

"Ein Brief bezüglich einiger Kommentare, die ich manchmal zu sehen bekomme", beginnt sie ihren inzwischen nicht mehr aufrufbaren Instagram-Text. "Die ersten fünf Jahre meiner Karriere wurde ich von euch Dummköpfen komplett zerstört, weil ich zu bubenhaft sei und mich so gekleidet habe. Permanent wurde mir gesagt, dass ich viel heißer wäre, wenn ich mich wie eine Frau anziehen würde."

Frauen können mehrere Facetten haben?

Diese Kritik habe sich inzwischen um 180 Grad gedreht, so Eilish weiter: "Jetzt, da ich mich wohl genug dabei fühle, etwas auch nur annähernd Feminines oder Figurbetontes zu tragen, habe ich mich verändert und bin zu seinem Sellout geworden." Ständig müsse sie sich nun Fragen wie "Was ist nur mit ihr geschehen?" anhören oder den Vorwurf gefallen lassen: "Oh mein Gott, das ist nicht mehr dieselbe Billie, jetzt ist sie wie alle anderen."

Ihre deutliche Ansage an die Verfasser solcher Kommentare: "Ich kann beides sein, ihr verdammten Idioten. Lasst Frauen existieren!" In einer weiteren Instagram-Story führte sie diesen Gedanken mit einem "Fun Fact" weiter aus: "Wusstet ihr, dass Frauen mehrere Facetten haben können? Verrückt, nicht wahr? Glaubt es oder glaubt es nicht, aber Frauen können in verschiedenen Bereichen interessant sein." Ebenfalls "völlig verrückt" sei offenbar für einige Menschen der Gedanke, dass "man sich zu unterschiedlichen Zeiten auf unterschiedliche Weise ausdrücken" wolle.

SpotOnNews