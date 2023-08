Zum 15. Hochzeitstag hat Ellen DeGeneres ihrer Frau Portia de Rossi rührende Zeilen auf ihrem Instagram-Account gewidmet.

Moderatorin Ellen DeGeneres (65) hat ihrer Frau Portia de Rossi (50) zum 15. Hochzeitstag eine rührende Liebeserklärung gemacht. Auf ihrem Instagram-Account postete sie vor 139 Millionen Followern: "Ich verliebe mich jeden Tag mehr in dich."

"Mein Leben ist gesegnet, weil du dabei bist"

Die 65-Jährige veröffentlichte auf Instagram am Mittwoch (16. August) zum Ehejubiläum ein Urlaubsbild, das die beiden vertraut vor einer Meereskulisse zeigt, sowie eine süße Hommage an den einstigen "Ally McBeal"-Star. "An meine Frau seit 15 Jahren - ich verliebe mich jeden Tag mehr in dich", schrieb die ehemalige Talkshow-Moderatorin. "Mein Leben ist gesegnet, weil du dabei bist. Alles Gute zum Jahrestag."

Komikerin Chelsea Handler (48) scherzte dazu: "Seid ihr bei euch zu Hause?" Denn offensichtlich stammt das Foto aus einem Urlaub. De Generes gab damit einen Einblick, wie das Paar seinen besonderen Meilenstein feierte. Wie "People" berichtete, scheinen die beiden auf demselben Schiff zu stehen, das Kris Jenner (67) einen Tag zuvor auf einem Foto gezeigt hatte. In einem Hashtag hatte sie dazu verraten, dass die Gruppe rund um Mallorca unterwegs ist. "Das Leben ist für gute Freunde und tolle Abenteuer gedacht!", schrieb sie dazu und markierte DeGeneres und de Rossi.

Im Januar erneuerten sie ihr Ehegelübde

Die drei sind seit Langem gut befreundet. Jenner war Anfang des Jahres auch bei der Erneuerung des Ehegelübdes dabei, womit de Rossi ihre Frau am 31. Januar überrascht hatte. Jenner leitete sogar die Zeremonie vor Freunden und Verwandten. De Rossi, die noch einmal ihr Hochzeitskleid von Zac Posen trug, sagte zu DeGeneres: "Du musst überhaupt nichts sagen, aber als ich darüber nachdachte, was meinen Geburtstag zu etwas ganz Besonderem machen würde, abgesehen davon, dass ich mit Familie und Freunden zusammen bin, erinnerte es mich daran, dass du für mich das Wichtigste auf der Welt bist."

Immer wieder betonen beide ihre Verbundenheit. So sagte DeGeneres 2021: "Wir denken das Gleiche, sagen das Gleiche zur gleichen Zeit, essen einander die Sandwiches auf." Sie hätten Glück, einander zu haben. Seit die Moderatorin im vergangenen Jahr nach 19 Staffeln mit ihrer Talkshow aufgehört hat, können sie noch mehr Zeit miteinander genießen.