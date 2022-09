Zum 60. Jubiläum von Superspion James Bond landen alle Teile der Filmreihe bei Amazon Prime Video. Nur ein einziger Titel fehlt leider.

Am 5. Oktober ist es 60 Jahre her, dass mit "James Bond - 007 jagt Dr. No" der allererste Bond-Film in den englischen Kinos erschienen ist. Das altehrwürdige James-Bond-Filmstudio Metro-Goldwyn-Mayer, kurz MGM, gehört derweil seit dem Mai vergangenen Jahres zum Amazon-Konzern. Zum 60. Jubiläum der Erfolgsfilmreihe landen daher nun - mit einer Ausnahme - alle James-Bond-Filme bei Amazons Streamingservice in der Flatrate. Einzig der neueste Teil der Reihe, "Keine Zeit zu sterben" aus dem Jahr 2021, wird nicht zur Verfügung stehen.

In Deutschland werden die 24 Bond-Titel "für einen begrenzten Zeitraum" bei Prime Video abrufbar sein, wie es beim "Hollywood Reporter" heißt. Für wie lange genau, ist gegenwärtig nicht bekannt.

Start der Musik-Doku "The Sound of 007" auf Prime Video

Neben den ikonischen Filmen wie "Goldfinger" (1964) mit Sean Connery (1930-2020), "Der Spion, der mich liebte" (1977) mit Roger Moore (1927-2017) oder Pierce Brosnans (69) Bond-Debüt in "GoldenEye" (1995) startet am 5. Oktober auch "The Sound of 007" auf Amazons Streamingdienst. Im Musikdokumentarfilm dreht sich alles um die sechs Jahrzehnte überspannende Filmmusik der Bond-Reihe - vom legendären, von Monty Norman (1928-2022) komponierten "James Bond Theme" über die zahlreichen bekannten Musiker wie Beatles-Legende Paul McCartney (80), Adele (34) oder zuletzt Billie Eilish (20), die Titelsongs zu einzelnen Einträgen der Reihe beisteuerten.

Zudem wird anlässlich des Bond-Jubiläums am 4. Oktober das Galakonzert "The Sound of 007 in Concert" in der Londoner Royal Albert Hall stattfinden. Die Sängerin Shirley Bassey (85) und die Band Garbage werden hier - neben anderen - Musik aus den Bond-Filmen performen. Unter dem Titel "The Sound of 007: LIVE from the Royal Albert Hall" landet eine Aufnahme des Konzerts ebenfalls ab dem 5. Oktober bei Prime Video.