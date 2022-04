Am 21. April feiert die Queen ihren 96. Geburtstag. Zu diesem Anlass hat der Palast ein besonderes Foto der Monarchin veröffentlicht.

Queen Elizabeth II. feiert am heutigen Donnerstag (21. April) ihren 96. Geburtstag. Zu diesem besonderen Anlass hat der Palast am Abend zuvor ein neues Porträt der Monarchin veröffentlicht. Die Aufnahme zeigt die Queen stolz zwischen ihren weißen Ponys Bybeck Katie und Bybeck Nightingale. Die drei stehen vor einem wunderschönen Magnolienbaum, die nun 96-Jährige trägt einen dunkelgrünen Mantel und hält die Zügel ihrer beiden Lieblinge in den Händen.

Wie die Bildunterschrift verrät, wurde das Foto im letzten Monat auf dem Gelände von Schloss Windsor aufgenommenen und von der Royal Windsor Horse Show in Auftrag gegeben. "Die Royal Windsor Horse Show wurde 1943 zum ersten Mal veranstaltet und die Queen hat bisher an jeder einzelnen Veranstaltung teilgenommen", heißt es weiter.

Es handelt sich dabei um ein mehrtägiges Pferdeturnier, das auf dem Privatgelände von Schloss Windsor veranstaltet wird. 2022 findet es vom 12. Mai bis 15. Mai statt.

Besonderes Detail für verstorbenen Prinz Philip

Dass die Queen auf dem Foto ein dunkles Grün trägt, kommt nicht von ungefähr. Es ist eine subtile Anspielung auf ihren verstorbenen Ehemann Prinz Philip (1921-2021). Denn der Farbton ist die Farbe der offiziellen Garderobe des Duke of Edinburgh gewesen. Schon auf dem Gedenkgottesdienst zu Ehren ihres vor einem Jahr verstorbenen Gatten trug sie, wie andere Mitglieder der Königsfamilie, die Farbe Grün.

Bereits am Mittwoch reiste das Oberhaupt der britischen Königsfamilie von Schloss Windsor nach Sandringham in Norfolk. Sie soll bis Anfang nächster Woche in Wood Farm bleiben - das Haus galt als Rückzugsort von Prinz Philip. Der Palast bestätigte dem "People"-Magazin, dass die Queen ihren Geburtstag im privaten Kreis verbringen möchte. Es wird erwartet, dass Familie und Freund in den nächsten Tagen zu Besuch kommen.

Die Queen und ihre Pferde

Die Queen hatte schon immer eine Vorliebe für Pferde, bereits mit vier Jahren soll sie ihr erstes Pony bekommen haben. Doch die Monarchin konnte länger nicht im Sattel sitzen. "Sie hatte ziemliches Unbehagen", erklärte eine nicht näher genannte Quelle der Zeitung "The Sun" im Oktober. "Sie liebt das Reiten und es war fast ihr ganzes Leben lang Teil ihres Rituals. Sie war sehr enttäuscht, dass sie seit Anfang September nicht mehr reiten konnte."