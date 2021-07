Die Deutschen und ihr Grill, ja, das ist irgendwie eine besondere Beziehung. Kaum lassen sich die ersten, noch so zarten Sonnenstrahlen blicken, stellen sich tapfere Menschen (meist männlicher Natur) mit frierenden Waden auf die Terrasse, um die Grillsaison für eröffnet zu erklären. Und tatsächlich läutet das erste (Tofu-)Würstchen des Jahres für viele den Sommer ein, eine Zeit der Gesellig- und Leichtigkeit.

Nur kulinarisch scheint sich diese Tradition kaum weiterentwickelt zu haben. Seit Großmutters Zeiten landen Bratwurst, Buletten und Balkansalat auf dem Tisch. Und obwohl man in den meisten Städten innerhalb eines kleinen Radius in den Genuss von Speisen dutzender Nationen kommen kann, bleiben deren Einflüssen dem heimischen Grill noch fern. Wieso eigentlich? Wir trauen uns jetzt mal und bringen dieses Jahr frische Zutaten in die Grillsaison.

Asiatisches Grillen ist gerade im Kommen. Man kann sich schon vorstellen, wieso der Trend gerade jetzt auf unsere Teller schwappt: Nach langer Zeit der Pandemie ist die Reiselust ins Unermessliche gestiegen. Wie schön wäre es da, eine Fernreise an nur einem Abend zu durchleben? Das kriegen wir hin. Kulinarisch gibt es auf dem Kontinent zwar so viel zu entdecken, dass ein Grillfest dazu kaum ausreichen dürfte – aber wir haben uns mal auf die Schmankerl verschiedenster Länder gestürzt und sie neu interpretiert.

Mithilfe von Sesam-Tuna und Paneer reist man so an einem Abend mal eben von Japan nach Indien. Nicht schlecht, oder? Und weil man sich beim Grillen ja meist schon an den leckeren Beilagen satt essen kann, fehlt es an ihnen beim asiatischen BBQ auch nicht: Es kommen zum Beispiel vietnamesische Sommerrollen und fruchtiger Mango- und Gurkensalat mit Erdnüssen auf den Tisch. Schmeckt sommerlich, leicht und vor allem lecker.