10 Lifestyle-Tipps. über die Eltern nur lachen können

Du bist gesund und munter, obwohl du Mutter oder Vater bist? Eigentlich ein biologisches Wunder, denn über diese 10 Gesundheitstipps können wir nur müde lächeln... von Marie Stadler

1. Beginne jeden Morgen mit einem dankbaren Lächeln

Darüber, dass das Kind, das sich nachts in mein Bett geschlichen hat, einen lauwarmen nassen Fleck ins Laken ergossen hat? Oder über die Uhrzeit auf dem Wecker an einem Samstagmorgen? Nun ja...

2. Nimm dir Zeit für deine Mahlzeiten und kaue bewusst

Vielleicht in einem nächsten Leben als Wiederkäuer. Für Erste stopfen wir den Mist in uns rein, weil keiner weiß, wie lange wir noch haben dafür... Hat manchmal den Anmut eines Pelikans beim Fische schlucken, aber wenigstens sind wir auf jeden Fall satt.

3. Meditiere jeden Tag 30 Minuten

Gelten auch die 30 Minuten, in denen man stockstarr neben dem halbschlafenden Kind sitzt und sich fragt, wie man rausschleichen kann? Dann gerne.

4. Nimm jeden Morgen ein gesundes und frisches Frühstück zu dir

Wir verstehen das wirklich. Aber nach manchen Nächten würden wir nie aufstehen, wenn uns nicht ein warmsipschiges Nutellatoast erwarten würde... Sorry, not sorry.

5. Mach nach jedem harten Workout einen Tag Pause

Erzähl das mal einer Mutter mit Maxi Cosi in der Hand, die im 4. Stock wohnt... Lustig.

6. Beginne den Tag ohne Stress

Muahahahahaha. Stimmt. Erst duschen wir in Ruhe, dann machen wir Frühsport, dann trinken wir langsam und bedacht einen Ingwer-Zitronentee und schälen uns eine frische Orange... äh, nee, das war ja früher.

7. Schlaf in einem stockdunklen Zimmer, denn Licht lässt uns nachts zunehmen

Und wie genau soll das Kind dann bei Gewitter zu uns tapsen? Dann lieber ein paar Kilos mehr auf den Rippen.

8. Spring jeden Tag Trampolin für die Vitalität...

Unser Beckenboden lacht sich kringelig!

9. Nimm dir jeden Tag Auszeiten, die nur dir gehören

Ja, na sicher machen wir das, oder was meint ihr, warum Eltern 15 Minuten länger täglich auf der Toilette verbringen als Nichteltern?

10. Schlafe jede Nacht 8 Stunden am Stück

Zu geil, dieser Tipp... Ja, es ist wirklich ein Wunder, dass es uns tatsächlich gut geht!