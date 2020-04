7 Tricks, die dich sofort jünger wirken lassen

1. 10 Jahre jünger mit Pony

Die ersten Fältchen entstehen meist auf der Stirn. Ob Zornesfalte oder Runzelalarm, mit einer schönen Ponyfrisur hat sich die Problemzone Stirn erledigt.

2. Make-Up benutzen

Laut Forschung lässt uns besonders ein unebener Teint älter wirken. Im Umkehrschluss müsste ein besonders ebener Teint dazu führen, dass wir unglaublich jung aussehen. Und das bekommt man manchmal eben nur mit Make-Up hin.

3. Kindchen-Schema schminken

Ariana Grande, das Idol unserer Teenie-Töchter, könnte auch unser neues Schminkvorbild werden. Sie ist die Königin darin, sich das Kindchenschema - also große Augen, volle Lippen, markante Wangenknochen - ins Gesicht zu malen. Tadaaaa:

Gut, ganz so übertreiben muss man es ja nicht...

4. Creme-Rouge statt Bronzepuder

Pfirsich- oder roséfarbenes Rouge lässt uns sofort jugendlich erstrahlen und schmeichelt unserem Alter weit mehr als Bronze. Besonders gut ist eine cremige Textur, die lässt die Haut so richtig erstrahlen.

5. Knallige Farben und Kontraste

In der Blüte deines Lebens solltest du die gedeckten Farben lieber den anderen überlassen. Blüten sind eben nicht gedeckt. Blüten sind pink, gelb, blau... Hauptsache knallig!

6. Der Duft von Grapefruit

Kein Scherz, der Duft der Grapefruit lässt Frauen jünger wirken. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Wer sich keine halbe Grapefruit in die Manteltasche stecken möchte, könnte es mal mit Parfum, Duschgel oder Creme versuchen. Bekannte Düfte mit Grapefruitnote sind zum Beispiel ACQUA COLONIA Acqua Col P Pepper/Grape oder Jil Sander Sport For Women.

7. Alles an seinem Platz

Auch wenn wir uns selbst ein bisschen alt fühlen, während wir uns in knackig-enge Spanx hüllen oder auf den richtigen Po-Lift beim Hosenkauf achten... am Ende zahlt sich der Einsatz aus. Man muss das ja nicht jeden Tag tun. Aber in Momenten, in denen wir gerne einen Jungbrunnnen zur Hand hätten (und diese Momente gibt es ja nun einmal einfach), tut es oft eben einfach der richtige Halt für Brust, Po und Speckröllchen. Geheimtipp: Hosen mit weniger als 2 % Elastananteil formen den Po besonders knackig.