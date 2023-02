von Carolin Gelb Der Markt an Beautyprodukten und Empfehlungen ist unendlich groß. Für jedes Hautproblem gibt es Hunderte Cremes und jedes Make-up-Produkt existiert in den unterschiedlichsten Varianten. Seien wir mal ehrlich: Manche Beautyhelfer gaukeln uns vor, einen großen Effekt zu erzielen, bringen aber gar nichts!

Können wir alle Kosmetikprodukte, die es auf dem Markt gibt, ausprobieren? Klar, warum nicht?! Werden sie alle einen bahnbrechenden Effekt erzielen? Auf keinen Fall. Hier kommen ein paar Produkte, um die wir getrost einen Bogen machen können.

Beautyprodukte, die den Hype nicht wert sind

1. Cremes mit Kollagen

Kollagen in unserem Körper hält die Haut straff. Ab 25 Jahren nimmt die natürliche Kollagenproduktion jedoch ab und es machen sich langsam, aber sicher Linien und Falten breit. Dagegen wollen wir oft ankämpfen, das weiß auch die Beautyindustrie und versorgt uns in den Regalen mit Cremes und Seren, die Kollagen enthalten. Das Problem: Um Falten vorzubeugen und die Kollagenproduktion anzuregen, braucht unsere Haut Wirkstoffe, die diese anregen – zum Beispiel Vitamin A. Kollagencremes polstern unsere Haut zwar auf und binden Feuchtigkeit auf der Haut, sodass sie kurzzeitig frischer aussieht, dringen aber nicht tiefer hinein. Die dauerhafte Kollagenproduktion, die also den Alterungsprozess verlangsamen kann, ersetzen die Cremes leider nicht. So vielversprechend und effektiv das Produkt also klingen mag, so wenig hält es, was es verspricht. Wollt ihr wirklich was für mehr Kollagen tun? Integriert Retinol in eure Pflegeroutine. Der Wirkstoff wirkt in der zweiten Hautschicht und schafft es, die natürliche Kollagenproduktion des Körpers anzuregen. Extra Tipp: Führt eurem Körper Kollagen in Form von Pulvern zu. Das bringt nämlich wirklich etwas!

2. Tuchmasken

Zugegeben: Es gibt Tuchmasken, die in Seren getränkt sind und tatsächlich einen Effekt auf der Haut machen. Ab in den Warenkorb? Nein! Denn nachhaltig sind diese Masken nicht! Eine Maske aus Tube oder Tiegel kann einen ähnlichen Effekt erzielen und danach ist nicht der halbe Mülleimer voller Plastik. Wir sind absolute Fans davon, in eine Maske zu investieren, die einfach abgewaschen werden kann – oder sogar über Nacht in die Haut einzieht. Die machen nicht nur schöne Haut, sondern auch ein gutes Gewissen!

3. Anti-Aging Make-up

Ja, Make-up schafft es, die Haut ebenmäßiger und gesünder aussehen zu lassen und Poren, Unreinheiten und Fältchen zu kaschieren. Aber eben nur optisch. Die Formulierungen schaffen es nicht, Zeichen der Hautalterung zu mildern und verlangsamen auch nicht den Alterungsprozess. Die meisten von ihnen sind leicht formuliert, sodass sie auf reiferer Haut besser sitzen und besser aussehen. Die Haut verändern können sie aber nicht. Deshalb, Finger weg von Make-up mit angeblicher Anti-Aging-Wirkung und Hände an gute Wirkstoffe, die wirklich was bringen.

4. Teure Augencremes

Überrascht? Ist aber tatsächlich wahr! Pflege, die nur für die Augenpartie bestimmt ist, ist nicht unbedingt nötig. Denn obwohl die Haut um die Augen dünner ist und auch empfindlicher sein kann, können wir die Pflegeprodukte für unser Gesicht auch in der Augenpartie benutzen. Wichtig dabei: Es sollte grundsätzlich immer eine Pflege sein, die die Haut nicht reizt. Aber gerade auf teure Augencremes können wir verzichten, die werden keinen anderen Effekt erzielen können. Einfach die liebste Gesichtspflege auch unter den Augen einklopfen und fertig! Und ganz nebenbei haben wir noch Geld gespart ...