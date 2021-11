Da schaut man morgens in den Spiegel und da hat es sich wie von Zauberhand einfach verdoppelt: das Kinn. Darf man jetzt übrigens Doppelkinn nennen. Mögen wir nicht so und wollen was dagegen tun. Diese 5 Produkte sagen dem Fettpolster am Hals den Kampf an. von Linda Berger

Straffes Tagesprogramm

Die Vichy Liftactiv Surpreme bekämpft nicht nur die Fältchen und Falten in deinem Gesicht, sondern sagt mit ihrer reichhaltigen Formel auch deinem zweiten Kinn den Kampf an. Während du genüsslich deinen Kaffee trinkst, bringt das Koffein in der Tagescreme das überschüssige Fettgewebe der fiesen Speckfalte auf Trab - finden wir ziemlich gut! Die Creme eignet sich übrigens besonders für normale und Mischhaut.

Vichy Liftactiv

Preis: 28,99 €

Doppelkinn frisch geliftet!

Das LiftDynamic von Shiseido hebt nicht die Stimmung, das Serum packt auch das bösartige Doppelkinn am Kragen und macht ihm mächtig Beine. Denn das multifunktionale Anti-Aging-Serum unterstützt natürlichen Hautstrukturen, fördert die Elastizität, mildert die Sichtbarkeit von Falten und lässt dich jung und strahlend Aussehen. Genau das wollen wir!

Shiseido

Preis: 98 €

Maskiere dein Kinn!

Nein, natürlich sollst du jetzt nicht mit einer Tüte über dem Kopf vor die Tür treten. Stattdessen lieber eine Runde Wellness: Badewanne, Sheet Mask und ein gutes Buch - Wer denkt da noch über sein blödes Doppelkinn nach? Und während du entspannst, tut die Mizon Lift up Mask ganz nebenbei genau dagegen etwas - mit Kollagen-Power pur.

Mizon

Preis: 3,29 €

Gute Nacht Doppelkinn!

Schlank im Schlaf finden wir sowieso die beste Methode. Abends mit Doppelkinn einschlafen und am nächsten morgen ohne aufstehen. Blöderweise unrealistisch. Aber die Creme Rénergie Multi-Lift Nuit sorgt über Nacht für eine straffere Haut und verleiht Elastizität und Spannkraft. Na dann mal schnell ab ins Bett.

Lancome

Preis: 78,99

Jungbrunnen für die Haut

Jugendlichkeit und Komfort zum Eincremen? Extra auf die Halspartie und das Dekolleté abgestimmt, versorgt die Crème Jeunesse du Cou Multi-Régénérante von Clarins die Haut optimal, erhält ihre natürliche Eleganz und gibt ihr ihre Festigkeit zurück. Für ein verführerisches Dekolleté, eine straffe Silhouette und ein formschönes Kinn.

Clarins

Preis: 69,99 €