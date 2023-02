Erklär' mir das mal einer: Hilfe, meine Poren sind gigantisch

von Carolin Gelb Frage: Gibt es eigentlich etwas, das nerviger ist als sichtbare Poren auf einer Haut, von der wir uns so oft wünschen, sie sei makellos? Wie entstehen die Dinger eigentlich? Sind sie dauerhafte Begleiter oder können wir sie schnell wieder loswerden? Ein Experte liefert Antworten.

Wer dachte früher auch, große Poren und Mitesser verschwinden spätestens an der zwanziger Grenze? Ha, wir auch! Leider falsch gedacht. Viele von uns leiden auch in den 30ern, 40ern und 50ern an großen Poren die im schlimmsten Fall Hautunreinheiten hervorrufen. Aber auch ohne Pickel und Co. sind schwarze Punkte und verstopfte Poren einfach nur nervig. Jayde Yang, national Brow & Beauty Artist bei Benefit Cosmetics beantwortet alle unsere Fragen zum Thema Pflege, Make-up bei großen Poren und verrät, was absolute No-Go's sind.

Warum haben manche Menschen große Poren und andere nicht?

Die Größe der Poren wird durch die Veranlagung, Hormone und den Lifestyle bestimmt. Die Talgproduktion in Kombination mit dem Hauttyp spielt hier auch eine Rolle. Die "Dicke" der Haare kann die Hautbeschaffenheit ebenfalls beeinflussen und sich auf die Größe der Poren auswirken.

Wie entstehen große Poren?

Durch eine erhöhte Talgproduktion können Poren verstopfen und wenn diese nicht gründlich gereinigt werden, können die Poren optisch größer erscheinen.

Brauchen Poren eine besondere Pflege?

Im Idealfall sollte eine beständige Pflegeroutine vorhanden sein, mit Produkten, die speziell für Poren entwickelt sind. Die Ernährung und der Lifestyle spielen ebenfalls eine Rolle bei der Hautbeschaffenheit. Inhaltsstoffe wie Zitrusextrakt, Jojobaöl und Meeresfenchelextrakt in Pflegeprodukten können gezielt Poren optisch minimieren und Verstopfungen klären.

Und wie kann diese Pflege aussehen?

Für die Porenpflege sollte eine Doppelreinigung in die tägliche Routine eingebunden werden. Um verstopfte Poren zu reinigen und ihnen vorzubeugen, ist ein Reinigungsöl, welches reich an essenziellen Fettsäuren wie Traubenkernöl und Jojobaöl ist, ideal.

Im zweiten Schritt werden mit einem Reinigungsgel Rückstände entfernt. Inhaltsstoffe wie Zitrusextrakt und Yuzuextrakt können die Porengröße sichtbar minimieren und verfeinern. Mit AHAs und PHAs wird die Haut sanft gepeelt und Poren werden sichtbar gestrafft. Einmal in der Woche eine porentief reinigende Tonerde-Maske verwenden, um die Haut in der Tiefe zu klären und überschüssiges Öl zu entfernen.

Kurz und knackig: Die drei wichtigsten Pflegeschritte, wenn die Poren mal wieder besonders gigantisch sind?

1. Eine Tonerde-Maske auftragen, die die Poren intensiv reinigt und klärt.

2. Die Pflegeroutine konsequent halten: Double Cleanse und Toner sowie eine Feuchtigkeitspflege, die die Haut glättet.

3. Ein Reinigungstool mit Massagekopf in die Reinigung integrieren, um Reinigungs-Produkte gründlich in die Haut einzuarbeiten.

Pro-Tipp: Schönheit kommt ebenfalls von innen. Der Verzicht auf Softdrinks, Alkohol oder Milchprodukte kann das Hautbild ebenfalls sichtbar verbessern.

Muss sich die Porenpflege mit höherem Alter verändern?

Poren kennen grundsätzlich kein Alter, jedoch kann die Hautbeschaffenheit durch den Hauttyp und die Veranlagung beeinflusst werden. Wenn die Pflegeroutine Produkte beinhaltet, die gezielt auf Poren einwirkt, sollte diese konsequent durchgezogen werden. Wer die Poren sofort optisch verfeinern möchte, kann einen Primer nach der Pflege auftragen, um das Hautbild ebenmäßiger erscheinen zu lassen und die Poren optisch zu minimieren.

Was sind die besten Wirkstoffe gegen große Poren?

Inhaltstoffe, die die Poren straffen und sie optisch minimieren sind, bspw Zitrusextrakt, Yuzuextrakt, AHA‘s und PHA’s.

Worauf darf man bei der Pflege von großen Poren nicht verzichten?

Auf die abschließende Pflege, die dafür sorgt, dass alles versiegelt wird. Eine leichte Gelcreme, die der Haut Feuchtigkeit spendet und sie glättet. Eine Creme, die Sellerieextrakt enthält, ist perfekt, da sie durch diesen Wirkstoff Vitamin E beinhaltet und dieser vor freien Radikalen schützt.

Wie schaffe ich es, Poren zu verkleinern, geht das dauerhaft?

Die Porengröße kann nur optisch minimiert werden. Wie groß die Poren erscheinen, bestimmt die Veranlagung oder auch hormonelle Schwankungen. Jedoch kann man sie mit einer gezielten Pflegeroutine langfristig optimieren. Insbesondere in dem man darauf achtet, die Poren zu klären.

Poren sind etwas Gutes und absolut notwendig – egal, wie klein oder groß sie sind (ohne Poren hätten wir keine Haare und könnten unsere Körpertemperatur nicht regulieren). Du bist schön so wie du bist!

Können wir unsere Poren vor Schmutz und Co. schützen?

Grundsätzlich nicht, weil sich Schmutz, Schweiß und freie Radikale immer in unserer Umwelt befinden und sich dann auf der Haut tummeln. Da liegt es in unserer Hand, die Haut abends gründlich zu reinigen, damit alle Rückstände entfernt werden, bevor es für die Haut in die Nachtschicht geht.

Was ist bei großen Poren ein absolutes No-Go?

Lebensmittel und Getränke zu sich zu nehmen, die die Talgproduktion erhöhen könnten, wie zu viele Milchprodukte oder Weißbrot.

Porenpflege und dann direkt Make-up drauf?

Das geht! Am Tag sollte jede Pflegeroutine aber zuerst mit einem Lichtschutzfaktor abgeschlossen werden. Anschließend kann der Primer aufgetragen werden.