Der Facial Moisturizer von Mellow Noir hat mich sofort überzeugt. Denn die vegane, naturzertifizierte Tagespflege zieht nicht nur super schnell ein und fettet nicht, sie riecht auch noch wunderbar zitronig. Außerdem punktet die leichte Pflege in jeder Hinsicht in Sachen Nachhaltigkeit: Sie besteht zu 98 Prozent aus natürlichen Inhaltsstoffen, wie Kaffeeöl aus recyceltem Kaffeesatz, wird fair in Deutschland produziert und das Unternehmen spendet einen Baum pro Bestellung. Mellow Noir macht also nicht nur ein tolles Hautgefühl, sondern zahlt auch noch auf unser Karma-Konto ein.





Mellow Noir Facial Moisturizer für 39,90 €

