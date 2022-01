Jeden Tag begegnen uns wunderschöne Dinge. Im Schaufenster, im Internet, der Zeitung oder bei Freunden. Dinge, von denen wir sagen: "Boah, das hätte ich jetzt gern", die wir dann aber lieber auf unsere Weihnachtswunschliste setzen, weil sie eigentlich gerade nicht nötig sind. Dabei sollten wir uns doch auch zwischendurch ruhig mal etwas gönnen, oder?

Ich belohne mich jetzt mal

Klar, es ist vielleicht nicht immer der große Luxus drin. Die Handtasche für mehrere Hundert Euro heben wir uns dann vielleicht doch lieber für einen anderen Anlass auf oder setzen sie uns als Belohnung für ein Ziel, das wir schon ewig zu erreichen versuchen: 10 km am Stück laufen, mit dem Rauchen aufhören (da spart man dann ja auch), endlich den Keller ausmisten oder Ähnliches. Da kann man mit den wiederentdeckten Schätzen auf dem Flohmarkt sicher auch noch den einen oder anderen alten Krempel in Euro umwandeln.

Es muss nicht immer der große Luxus sein

Manchmal sind es vor allem die kleinen Dinge, die uns aus dem Loch am Tag herausholen: ein guter Müsliriegel, eine leckere Schokolade, ein hübscher Nagellack oder ein gutes Glas Wein am Abend mit einem lieben Menschen. Manche Dinge kann man ohnehin mit Geld nicht kaufen, für andere gibt es die Kreditkarte. Zumindest ab und zu. Und die sorgt dann für etwas Wellness nach einem stressigen Tag mit einer seidigen Creme, zaubert mit einem tollen Puder einen ebenmäßigen Teint, gönnt uns einen erholsamen Schlaf in unserer neuen Lieblingsbettwäsche oder schenkt uns ein Knaller-Outfit, in dem wir vor Selbstbewusstsein nur so strotzen.

Welche Produkte uns jeden Monat ein Lächeln ins Gesicht zaubern, sammeln wir hier. Also klick dich durch, lass dich inspirieren und gönn dir mal eine Kleinigkeit – oder vielleicht auch was richtig Großes außerhalb von Geburtstag und Co. Einfach, weil du es dir verdient hast.