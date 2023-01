Mehr als nur heiße Luft: Wir sagen "Ja" zum Air-Cut

von Carolin Gelb Aufwändige Haarschnitte sehen beim Friseur mega aus und zuhause hängen die Haare dann oft runter, wie zerkochte Spaghettis. Hier kommt ein Schnitt, der auf unserem Kopf für frischen Wind und Volumen sorgt.

Könnt ihr euch noch an Cindy Crawfords voluminöse Föhnfrisur erinnern? Stufenschnitte versetzen uns zurück in alte Zeiten und sind jetzt wieder angesagt, Jackpot! Wem's am besten steht und wie wir den Air-Cut stylen können.

Das steckt hinter dem Haar-Trend "Air-Cut"

Klingt komplizierter als es ist: Der Air-Cut ist ein Stufenschnitt, der sich vor allem um das Einrahmen des Gesichts kümmert. Sein Ziel ist es, möglichst viel Bewegung ins Haar zu kriegen. Ganz nach dem Motto "vom Winde verweht" soll er den "ungemacht"-Look bekommen. Durch die stufige Technik ab Kinnhöhe fallen die Haare leichter und voluminöser.

Was hebt die Frisur von einem traditionellen Stufenschnitt ab? Der leichte Pony oder auch Curtain Bangs. Sie liegen durch den Air-Cut so, dass unser Gesicht umspielt wird und wir am Oberkopf mehr Fülle bekommen.

Ist der Trend-Haarschnitt was für mich?

Erstmal wollen wir betonen, dass dieser Haarschnitt wirklich allen Haartypen stehen kann. Egal ob dickes oder dünnes Haar, egal ob glatt oder lockig. Einziges Manko: Eine gewisse Grundlänge sollte auf dem Kopf schon da sein, sonst geht der Effekt des Stufenschnitts total verloren.

Klar, der Schnitt verleiht dünnem Haar mehr Fülle und Volumen, er kann aber auch bei dicken Haaren einiges bewirken. Er nimmt ihnen nämlich die Schwere, sodass sie nicht nur langweilig runterhängen. Es ist also egal, ob du nun dünne Haare hast oder von Natur aus schon mit Volumen gesegnet bist, ob du mehr oder weniger Pony haben willst: Den Air-Cut solltest du mal ausprobieren.

Ewige Stylingprozedur?

Wir alle kennen es. Toller Haarschnitt, aber wir kriegen ihn zu Hause nie wieder so gestylt wie beim Friseur. Und das aus einem einfachen Grund: Uns fehlen diverse Styling-Tools und wenn wir's an dieser Stelle einfach mal zugeben dürfen: auch Zeit, Lust und das Geschick. Hier kommt die gute Nachricht an alle Faulpelze da draußen. Der Air-Cut geht leicht von der Hand. Je nachdem wie die eigene Haar-Beschaffenheit aussieht, brauchen wir einen Föhn, eine Rundbürste und etwas Volumen-Spray oder Schaumfestiger. Also: Haare waschen, Produkt rein, einkneten und dann über Kopf oder mit einem Diffuser föhnen. Für extra viel Volumen und falls ihr zu viel Zeit habt, können die Haare noch auf Lockenwickler gedreht werden und dann auskühlen. Ordentlich Haarspray drauf und fertig!