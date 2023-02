Mist, die haben sich verfärbt!: So werden Fingernägel wieder strahlend

von Carolin Gelb Auch wenn es für nicht für uns alle die langen Krallen sein müssen – schöne und gepflegte Fingernägel sind ein Muss. Nur blöd, wenn unsere Fingerspitzen aussehen wie das vergilbte Sepia-Foto auf Omas Nachtschrank. Wir haben fünf Tipps, wie ihr eure Nägel wieder zum Strahlen bringt.

Zeig mir deine Hände und ich sag dir wer du bist. Hände verraten uns nicht mehr nur das genaue Alter unseres Gegenübers, Ringfinger-Längen sagen neuerdings auch etwas über den Charakter aus und wie lange wir leben werden, erfahren wir angeblich über die Lebenslinie unserer Mittelhand. Ob das wirklich alles stimmt? Keine Ahnung! Ganz sicher ist aber: Ungepflegte Fingernägel sind unschön und müssen wirklich nicht sein.

So kriegt ihr Nägel schnell wieder sauber

1. Zitronensäure

Zitronensäure ist einfach ein Allrounder, und das nicht nur in der Küche. Was sie zusätzlich noch kann? Fingernägel entfärben. Einfach eine Zitrone in zwei Hälften schneiden, eure Fingerspitzen ins Fruchtfleisch drücken und gut einwirken lassen. Aber Vorsicht bei kleineren Nagelhautverletzungen: Das brennt sonst richtig dolle und ist mega unangenehm!

2. Zahnpasta

Was bei Zähnen klappt, funktioniert auch bei unseren Fingernägeln? Auf jeden Fall. Aufhellende Zahnpasta und eine alte Zahnbürste schnappen, auf die Nägel auftragen und dann ordentlich schrubben. Wirkt wahre Wunder wenn ihr die Technik regelmäßig anwenden. Juhu, eure Nägel strahlen mit den Beißerchen um die Wette.

3. Bleaching Nagellack

Die Nägel sind so doll verfärbt, dass ihr schwerere Geschütze auffahren müsst? Dann greift am besten zu extra Bleaching Nagellacken (ja, die gibts tatsächlich). Je nach Stärke der Verfärbung einfach mehrere Schichten vom Lack auftragen. Nicht verfärbte Nägel lässt der Speziallack übrigens ebenfalls sauberer aussehen.

4. Essigbad für die Nägel

Noch so ein Hausmittel, dass uns wieder mal das Leben rettet! Um gelbe Fingernägel loszuwerden, einfach Essig mit Wasser vermischen und die Nägel darin baden lassen. Bei allen Methoden mit Säure wichtig: Danach unbedingt die Hände eincremen.

5. Vorsicht ist besser als Nachsicht

"Better safe than sorry" ist hier das Motto. Wenn ihr euch die Fingerspitzen gern bunt anpinselt, am besten immer einen Unterlack verwenden. Wenn ihr also das nächste Mal zu knalligem Rot, Ozeanblau oder Giftgrün greift, lohnt sich das Extra an Zeit und Geduld. Eure Nägel werden es euch danken!

Nägel wieder sauber? Toll! Aber Vorsicht: Verfärbte Nägel können auch auf gesundheitliche Probleme oder einen Vitalstoffmangel hinweisen. Vielleicht lohnt es da auch mal, sich durchchecken zu lassen.