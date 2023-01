von Carolin Gelb Creme, Serum, Maske – wenn es um unser Gesicht geht, sind wir bei der Pflege ganz vorne mit dabei. Unsere Hände werden viel zu oft vergessen, dabei bekommen die vom Alterungsprozess mindestens genau so viel mit wie unser Gesicht. Zum Glück gibt es kleine Tricks, die sie jünger aussehen lassen.

1. Was im Gesicht funktioniert...

...wirkt natürlich auch auf den Händen. Das gilt für beliebte Wirkstoffe wie Retinol und Hyaluron, aber auch für etwas, das wir niemals, wirklich niemals vergessen dürfen: den Lichtschutzfaktor. Und ihr müsst gar nicht viel Zeit für eine Handpflege-Routine einplanen, sondern könnt sie einfach mit eurer Gesichtsroutine verbinden. Überschüssiges Serum oder die Creme einfach an den Händen abstreifen. Geht ruckzuck und hat 'ne tolle Wirkung.

2. Peelen und massieren

Die Hände müssen ganz schön was aushalten. Ständiges waschen, Kontakt mit Spülmittel und und und ... Da haben sie sich ein bisschen Aufmerksamkeit zwischendurch aber sowas von verdient. Handcreme ist hoffentlich schon Teil der Routine, Peelen ist aber auch eine super Sache. Es entfernt abgestorbene Hautzellen und Schmutz und kurbelt die Durchblutung an. Die anschließende Massage machen wir einfach nur, weil sie guttut und die Hände babypopo-weich zurücklässt. Ein Peeling können wir auch ganz einfach selber machen. Groben Zucker mit Oliven- oder Kokosöl mischen, auf die Hände geben, einmassieren und fertig.

3. Außergewöhnliche Methoden probieren

Habt ihr schon mal 'ne Gesichtsmaske aus Kartoffelschalen gemacht? Funktioniert super und spendet jede Menge Feuchtigkeit. Das liegt an der Stärke, die Kartoffeln enthalten. Außerdem sind sie voll mit Mineralien und Vitaminen. Das nächste Mal, wenn ihr Kartoffel schält, reibt doch zum Schluss mal eure Hände mit den Schalen ein. Klingt irgendwie ekelig und komisch, funktioniert aber wirklich. Für's Pflegeerlebnis-Deluxe könnt ihr euch aus Kartoffeln und Öl auch eine Handmaske kreieren.

Generell sind Über-Nacht-Masken eine einfache Möglichkeit, die Hände intensiv zu pflegen. Maske oder dicke Cremeschicht drauf und dann Baumwollhandschuhe anziehen. Das Ergebnis am nächsten Morgen ist genial!