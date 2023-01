von Carolin Gelb Na, war's mal wieder zu spät gestern oder ist es einfach noch so dunkel morgens, dass dich keine zehn Pferde ausm Bett kriegen? Egal, was es ist, mit diesen drei Tipps fühlst du dich wacher, als du bist.

Der Wecker klingelt schon wieder und es fühlt sich so an, als wäre es mitten in der Nacht. Nützt alles nichts, wir müssen aufstehen. Und mit diesen kleinen Helfern und Tricks wird es uns morgens viel leichter fallen, wach in den Tag zu starten. Dann mal los!

1. Ins kalte Wasser schmeißen

Hört sich nach Horror-Szenario an und ist beim ersten Ausprobieren auch so, aber bewirkt wahre Wunder. Egal ob du dein Gesicht morgens mit eiskaltem Wasser wäscht oder es richtig wissen willst und dir eine kalte Dusche gönnst – kaltes Wasser macht nicht nur wach, sondern kurbelt blitzschnell die Durchblutung der Haut an, was für einen frischen und strahlenden Teint sorgt. Und wenn wir schon mal bei Kälte sind: Lagere deine Hautpflegeprodukte doch einfach mal im Kühlschrank oder nutze kalte Löffel auf den Augen. Das verengt deine Blutgefäße und mindert Schwellungen unter den Augen. Manchmal braucht's halt eine Schocktherapie.

2. Pflege-Boost

Natürlich hat nicht jede:r Zeit für eine ausgiebige Hautpflegeroutine am Morgen. Aber für diesen Trick reichen schon wenige Minuten. Um wach auszusehen, braucht unsere Haut Feuchtigkeit. Trage also eine reichhaltige Creme auf das gereinigte Gesicht auf und massiere das Produkt bewusst in die Haut ein. Wer es noch intensiver mag, kann Hautpflege-Tools wie einen Gua-Sha oder sogenannte Face Globes benutzen und damit das Produkt in die Haut einarbeiten. Eine Zwei-in-eins-Lösung: Deine Haut bekommt die Wirkstoffe, die sie aufwecken und die Massage regt zusätzlich die Durchblutung im Gesicht an.

3. Mehr Schein als sein

Jetzt mal ehrlich? An manchen Tagen kommst du eben schlecht aus dem Bett, überlebst den Tag nur mit (sehr) viel Kaffee und nichts anderes hilft. So what, völlig egal! Damit du aber nicht ständig gefragt wirst, was denn mit dir los sei und ob du krank wärst, kann ein gut deckender Concealer ein Lebensretter sein. Schon eine kleine Menge reicht aus, um Augenringe verschwinden zu lassen und dich wacher aussehen zu lassen, obwohl du dich zu null Prozent so fühlst. Dann vielleicht noch etwas Rouge für mehr Frische ins Gesicht und dann überstehst du den Tag. Manchmal muss man halt so tun als ob – und morgen wird's besser, versprochen!