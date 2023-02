von Carolin Gelb Es gibt Tage, da sind wir mir dem falschen Fuß aufgestanden, sind müde oder fühlen uns einfach nicht wohl. Gerade dann wünschen wir uns doch, besonders gut auszusehen, oder? Schaffen wir – mit diesen drei Frisuren.

Es muss morgens gar nicht immer gehetzt zugehen, damit wir schlechte Laune bekommen. Manchmal ist das einfach so! Aber das wollen wir nicht auf uns sitzen lassen, vor allem wenn's um unser Optisches geht. Und wer sagt, dass mit einem coolen Outfit und einer simplen, aber besonderen Frisur die Laune nicht sofort wieder steigen kann? Probieren wir's.

1. Glattgebügelt oder wellenförmig

Weniger Aufwand ist oft mehr! Gerade bei denen von uns, die von Natur aus eine undefinierte Haarstruktur haben, kann das Glätteisen wahre Wunder bewirken und uns aussehen lassen, als hätten wir uns besonders viel Mühe gegeben. Glatte Frisuren zaubern Frizz weg, machen die Haare glänzend und können uns optisch mit wenigen Handgriffen total verändern.

Gleiches gilt übrigens bei einer natürlich glatten Haarstruktur. Die Devise: Eine große Veränderungen erzielen, ohne viel dafür getan haben. Alle die, die glatte Haare haben, können doch einfach mal was wagen und ihren Haaren mehr Volumen und Textur geben. Das, was man sonst nie trägt und dann doch, kann eine riesen Wirkung erzielen. Ganz wichtig bei beiden Varianten: Niemals den Hitzeschutz vergessen!

2. Gezwirbelt oder eingedreht

Eine Technik, die jede noch so einfache Frisur zum Hingucker macht. Egal ob es nur die vorderen Strähnen sind, die eingedreht werden oder wir das Haargummi durch's Zwirbeln ersetzen.

Im ersten Schritt können wir die Haare im Pferdeschwanz eindrehen, dann ziehen wir die Haare links am Hinterkopf so weit auseinander, dass ein Loch entsteht. Der gezwirbelte Zopf kann dann durch das Loch gezogen werden. Nun ziehen wir die Haare auf der rechten Seite auseinander, schieben die Haare dadurch und zuppeln sie am Ende so zurecht, dass wir zufrieden sind. Zack, sieht mega aus und ist mega schnell fertig. Und mit der Zwirbelei lassen sich noch jede Menge andere Frisuren aufpimpen. Einfach mal ran trauen.

3. Weggesteckt oder schön drapiert

Manchmal haben wir einfach weder Lust auf den Alltag, noch auf irgendeine aufwendige Stylingprozedur. Gut aussehen wollen wir natürlich trotzdem – ganz klar! Dazu brauchen wir kleine Helfer, die auch bei einfachen Frisuren was hermachen. Also ran an schöne Spangen – passen zu jeder Haarlänge und wir stecken sie einfach da ein, wo es uns lieb ist. Selbst das ist zu viel? Dann schafft es der Haarreif, die Haare besonders aussehen zu lassen, ohne altbacken oder zu kindlich zu wirken. Er hilft, die Haare aus dem Gesicht zu räumen oder dient als schönes Accessoire. Übrigens: Auch elastische Haarbänder feiern gerade ein großes Comeback, vielleicht sollten die auch bei uns einziehen? Einfacher geht's nämlich nicht!