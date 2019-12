Sprühtricks: Wie man Streit unterm Baum mit dem richtigen Duft verhinert

WARUM ZIMT DIE EINZIG WAHRE WEIHNACHTSDROGE IST

Der würzige Duft lullt das limbische System ein und bringt sogar Adventsmuffel in Kuschelstimmung. Liegt am Zimtaldehyd, das Wärmesensoren im Körper aktiviert. Klappt auch mit Pfeffer und Ingwer. In großen Mengen wirkt Zimt übrigens halluzinogen. Also: nur in sehr großen. Bloß eine kleine Info.

STREIT UNTERM BAUM? ZEIT FÜR BERUHIGUNG!

Klappt mit den Duftrichtungen Gardenie und Lavendel – die wirken wie Schlummerpillen auf erhitzte Gemüter. Denn ihre Moleküle regen die Schlafrezeptoren an, dauert nur eine Viertelstunde.

VERBRANNTE GANS? KANN JA MAL PASSIEREN …

Wenn der Vogel verkohlt, haben wir natürlich die Nummer vom Bringdienst parat, Pizza geht ja immer. Und gute Raumsprays zum Auffrischen. Aber Obacht: Erst die Schwaden abziehen lassen und einmal Oberflächen wischen, sonst vermischt sich alles zu einem miesen Cocktail. Raumsprays mit Minze und Thymian helfen am schnellsten.

ÜR DIE CHRISTMAS-PARTY

Sie sind auf Engtanz mit dem heimlichen Büroschwarm aus? Dann helfen zwei kleine Sprühkleckse hinter die Ohren, am besten mit Veilchen- oder blumigen Jasminnoten – die machen alle schwach. Oder planen Sie eher „Last Christmas“-Karaoke mit der Lieblingskollegin? Zedernholz und Koriander halten frisch bei Hitzewallungen aller Art …

FÜR DEN WEIHNACHTSMARKT

Natürlich was Feuriges gegen die eisigen Temperaturen. Pfeffernuancen heizen ordentlich ein: schwarz, rosa, auch die Szechuansorte. Bester Sprühspot: das Dekolleté, so steigt der Geruch in die eigene Nase. Und in die des schnuckeligen Glühweinverkäufers.

FÜR DAS FAMILIENTREFFEN

Fangen Sie die Verwandten (in spe) mit sanften Rosenessenzen und Patschuli ein – die betören unterbewusst und unterstreichen Ihren „Gute Schwiegertochter“-Auftritt! Wer sich selbst von zu viel Futterei abhalten will, trägt Pfefferminze auf: hemmt den Heißhunger.