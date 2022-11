Es ist Sonntag Nachmittag, die besten Freundinnen haben sich angekündigt und zu einem gemütlichen Kaffeeklatsch gehört natürlich auch: Kuchen! Wahlweise würdet ihr auch direkt vom Kaffee zu den Drinks übergehen? Wir hätten da eine Idee, wie ihr beides miteinander vereinen könnt. Nämlich: Cocktails in Form von Cupcakes, Torte, Kuchen und Keksen. Hmmmm! Und das beste: Garantiert keinen Kater am nächsten Tag.

Für jeden Anlass, was dabei

Kuchen und Torte sind vielfältig einsetzbar: Als Mitbringsel auf einer Party, Leckerei am Nachmittag, tiefgekühlt als Notfall-Snack für unangekündigten Besuch oder auch einfach nur, wenn einem an einem verregnetem Tag die Decke auf den Kopf fällt. Kuchen ist der Retter in der Not. Wenn er dann noch nach mehr schmeckt: umso besser. Moscow Mule-Cupcakes lassen uns beispielsweise in Erinnerungen an die letzte gelungene Party schwelgen, Sex on the Beach-Torte schmeckt einfach wie Sonne, Sand und Strand, mit Lumumba-Cookies wird uns ganz warm ums Herz und mit Schoko-Whiskey-Kuchen punkten wir sicher bei dem:der ein oder anderen Whiskey-Liebhaber:in. In jedem Fall ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Backen verbindet

Im Übrigen musst du dich auch nicht allein in die Küche stellen und den Rührbesen schwingen. Backen wird ganz schnell zum Event, wenn du dir den:die ein oder andere:n Freund:in einlädst und ihr gemeinsam durch die Küche wirbelt. Erstens kann man nirgends so gut quatschen wie in der Küche und zweitens muss man die Sauerei dann auch hinterher nicht allein aufräumen. Also einfach mal zum Backen verabreden. Kleinen Drink passend zum Kuchen mixen und nette Stunden verbringen. Die passenden Rezepte für euren Lieblingskuchen mit Schwips haben wir hier schon einmal gesammelt. Gar nicht so einfach die Entscheidung, oder?

Wir wünschen viel Spaß beim Backen und Anstoßen. Cheers.