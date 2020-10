Moskow Mule-Cupcakes

Zutaten für die Muffins

- 80 g weiche Butter

- 150 g Zucker

- 80 g Saure Sahne

- 1/2 TL Vanille-Extrakt

- 3 Eiweiß

- 160 g Weizenmehl

- 2 TL Backpulver

- 1 TL gemahlener Ingwer

- 90 ml Ginger Beer

- 30 ml Vodka

Für das Frosting

- 150 g weiche Butter

- 150 g Margarine

- 700 g Puderzucker

- 4 TL gemahlener Ingwer

- 50 bis 60 ml Ginger Beer

- 1 TL Limettenzesten

- Limetten und Minze für die Deko

Zubereitung:

Zunächst den Backofen auf 175 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen und ein Muffinblech fetten oder mit Papierformen auslegen. Nun in einer großen Schüssel die Butter mit dem Zucker aufschlagen, bis eine hellcremige Masse entsteht. Saure Sahne und Vanilleextrakt hinzufügen. Jetzt die Eiklar einzeln hinzufügen und unterrühren. Die trockenen Zutaten in einer Schüssel vermischen, Vodka und Ginger Beer ebenso in einem Glas mixen. Nun abwechselnd, die trockenen Zutaten und den Vodka-Ginger Beer-Mix zur Eiercreme geben. Alles schön cremig schlagen, sodass ein glatter Teig entsteht.

Teig in die Papierförmchen füllen und auf mittlerer Schiene 15 Minuten backen. Wenn die Muffins fertig gebacken sind, vollständig abkühlen lassen.

Für das Frosting Butter und Margarine cremig aufschlagen. Die Hälfte des Puderzuckers unterrühren und so lange mixen, bis eine Creme entsteht. Ingwer zum Frosting geben und weiter mixen. Das Ginger Beer unterrühren und den restlichen Puderzucker mit dem Limettenzesten hinzufügen. Noch einmal so lange aufschlagen, bis das Frosting die gewünschte Konsistenz erreicht hat.

Die Creme nun in einen Spritzbeutel füllen und gleichmäßig auf die Cupcakes spritzen. Mit Limettenhälften und Minze dekorieren.

