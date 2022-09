Eine Scheibe Brot, etwas Butter und eine lustlos drauf geklatschte Scheibe Käse. Wenn wir richtig gut drauf sind, schneiden wir vielleicht noch eine Tomate klein und drapieren sie so gut es geht auf unserer Stulle, wohlwissend, dass beim ersten Bissen ohne hin alles abstürzt. So jedenfalls lief es lange bei uns während des Abendessens. Inzwischen ist das anders.

Was legt die da denn alles auf ihr Brot?

Meine Schwester kam zu Besuch. Ein Quell unendlicher Stullen-Inspiration, wie ich feststellen konnte. Sie war die Revoluzzerin an unserem Abendbrottisch. Schon beim Einkaufen landeten Dinge in unserem Einkaufswagen, die ich nicht unbedingt mit einer Brotzeit in Verbindung gebracht hätte. Das höchste der Gefühle sind bei uns schon Gemüsesticks. Aber sie hatte Ideen für die gute alte Stulle. Aubergine, Halloumi, Feigen, Tofu... alles eher Lebensmittel, die ich vielmehr in die Pfanne als auf das Brot geschmissen hätte. Eben aus genau dem oben genannten Grund. Man arrangiert alles richtig appetitlich und scheitert einfach komplett daran, dieses voll beladene Stullen-Schiff in den Mund zu bugsieren, ohne das die Fracht sich auf dem Weg dahin in die Tiefe stürzt.

Messer und Gabel sind Key

Aber auch da hatte sie einen Trick: Stulle mit Messer und Gabel essen. Ja... Manche rollen jetzt vielleicht mit den Augen, weil sie es ohnehin schon tun. Ich jedenfalls bin erst seit kurzem passionierte Stulle-mit-Messer-und-Gabel-Esserin. Wichtig hierbei aber vor allem: das Messer muss scharf sein, richtig scharf. Sonst fällt nämlich durch das Geruckel beim Schneiden schon alles herunter.

Inspiration aufs Brot geschmiert

Im Grunde sind deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt. Es geht so einiges auf so einer einfachen Stulle und das Abendessen wird im Handumdrehen zu einem richtigen Happening. Klick dich einfach durch unsere Stullenbilder und dir wird schon dabei das Wasser im Mund zusammenlaufen. Hau rein!