Alles grau? Mit diesen Produkten wird der Februar erträglicher!

Die Tage werden kürzer – endlich wieder Zeit, um ausgiebig in der Badewanne zu chillen und hinterher ganz verschrumpelt, aber tiefenentspannt auszusteigen. Der Name des Cremebads aus dem Hause Kneipp ist Programm: Eingehüllt in wohlig warme Düfte nach Macadamie, Sternanis und Orange lässt es sich wunderbar erholen und so manch einen grauen Herbsttag vergessen. Da könnten wir auch den ganzen Tag in der Badewanne verbringen.

Cremebad Wohlfühlzeit von Kneipp für rund 3,99 €