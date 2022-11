Bumm-Kekse Diese Plätzchen kannst du easy mit Kleinkind backen

von Christine Rickhoff Unsere Autorin hat viele Nerven gelassen beim Kekse backen mit Kleinkindern. Bis sie eines Tages die Bumm-Kekse erfunden hat. Die finden die Kleinsten auch viel besser als Ausstechen. Und die Küche ist danach noch brauchbar.

Jedes Mal, wenn wir gebacken haben, fühlte ich mich wie ein unliebsamer Oberinspektor und die ultimative Spaßbremse. "Nein, wir können den Teig nicht auf dem Boden ausrollen. Oh, das müssen wir glaub ich nochmal machen. Ups, das Rentier hat seinen Kopf verloren. AAAAAHHHHH, doch nicht die ganze Packung Mehl auf den Tisch kippen!" UFF!!!

Meine Angstgegner:

1. Meine rohes Ei-Paranoia (Hilfe, Salmonellen-Gefahr)

2. Das Mehl auf der Tischplatte, äh... in der kompletten Küche

3. Der Streit um den Dino-Ausstecher

4. Der Frust nach zwei Minuten, wenn die erste Euphorie nachlässt

All das haben wir nun mit einem Schlag aus unserer Vorweihnachtszeit verbannt. Bei uns gibt es Bumm-Kekse. Und zwar viele. Ohne Mehlunterlage. Ohne Ei. Ohne Dino. Und mit ganz viel Spaß, der nicht nachlässt.

Der Teig

Der Teig ist eigentlich ziemlich beliebig. Hauptsache, es ist ein Plätzchenteig für Kinder, ohne Ei und ohne Backpulver. Die einfachste Variante: Du rührst folgende Zutaten zusammen:

250 g weiche Butter

100 g Puderzucker

3 Päckchen Vanillezucker

150 g Mehl

220 g Speisestärke

Ka-BUMMMM!

Den Teig eine halbe Stunde kaltstellen und dann kann der Spaß beginnen. Forme kleine Kugeln und lege sie auf ein kaltes Backblech. Jetzt ist dein Kind dran. Mit der flachen Hand darf es so fest auf die Kugel schlagen wie es möchte. Noch lustiger ist es, dabei laut BUMM zu rufen. Dann ab in den Ofen bei 175 Grad bis die Kekse ganz leicht anbräunen und fertig ist die Laube. Verzieren kann man dann ganz in Ruhe am nächsten Tag. Oder man lässt es, auch gut. Das Beste daran: Deine Küche sieht nicht aus wie ein Drogenlabor und deine Nerven sind alle noch da. Und das nach einer Backsession mit Kleinkind. Klingt unglaublich. Klappt aber echt.