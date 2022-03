½ TL Zucker

3 Spritzer Angosturabitter

1 TL Wasser

Eiswürfel

60 ml Bourbon Whiskey

Orangenscheibe einer Bio-Orange

Als Sternzeichen Steinbock bleibst du gerne beim Altbewährten. Du bist souverän, zuverlässig und loyal – so wie der Old Fashioned-Drink.Zucker, Bitter und Wasser in einem Glas verrühren, bis der Zucker sich auflöst. Dann ein Glas mit einem Eiswürfel schmücken und den Whiskey langsam über das Eis fließen lassen. Zu guter Letzt kannst du deine Orangenscheibe über dem Glas zerdrücken und den Saft etwas hineintropfen lassen, ehe sie für das Aroma komplett in deinem Drink landet.