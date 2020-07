Mist! Gin lässt uns bloß denken, dass wir sexy sind, sagt diese Studie

Liebe Mädels, wir müssen jetzt sehr stark sein: Wir sind gar nicht so unfassbar sexy wie wir uns das auf der letzten Party gefühlt haben. Es war nur der GIN im Blut, der uns angelogen hat. VERDAMMT! von Marie Stadler

Letztens, auf dieser einen Party... Gott, ich war so unwiderstehlich. Mit dem Kopf im Nacken habe ich getanzt, als ob es kein Morgen gäbe (und außerdem keinen Ehering an meinem Finger). Alle Blicken lagen auf mir und der Gin floß mir durch die heiße Kehle... Nun, womöglich war es von außen betrachtet ein bisschen anders. Womöglich sah meine Ekstase eher wie ein Unfall aus. Die Blicke auf mir gehörten vielleicht auch zu dem Rettungssanitäter, der meine herumwirbelnden Arme als Gefahr für meine Umwelt wertete und nicht meine Kehle war heiß, sondern der Alkoholgehalt des Gins. Eine Studie untermauert leider letztere Theorie, denn sie besagt: Gin macht nicht sexy. Gin macht nur, dass wir uns sexy fühlen. Ups!

Ist uns doch egal

Die gute Nachricht: Uns kann das völlig egal sein. Denn wir müssen uns das Spektakel ja nicht von außen anschauen. Seit wann schert es uns, was Fremde von uns denken? Alle relevanten Anwesenden werden unsere Aussetzer in Sachen gefühlter Sexyness mit Humor tragen oder gar nicht bemerken, weil sie mittrinken. Und so richtig peinlich wird es auch erst nach GIN-Mengen, die wir gar nicht (mehr) nötig haben. Aus dem Alter, in dem wir nicht wussten, was wir vertragen, sind wir nämlich raus.

Glaube versetzt Berge

Außerdem nicht zu verkennen: Glaube versetzt Berge. Wer sich sexy fühlt, hat auch besonders gute Chancen, wirklich sexy zu sein, denn was wir über uns denken, strahlen wir auch aus. Also bleibt es doch dabei. GIN macht schön. Wenn auch nur von innen (und in Maßen).