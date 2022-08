von Julia Ballerstädt Der Schulstart steht vor der Tür und damit geht die Brotdosen-Saison in eine neue Runde. Wer wie unsere Autorin regelmäßig an den Pausensnacks ihrer Kinder verzweifelt, ist hier genau richtig, denn sie hat ein paar Ideen gesammelt und ist jetzt für das nächste Schuljahr gewappnet.

Die Brotdosen meiner Kinder sind ein Endgegner. Es ist schon schwer genug, für Kinder zu kochen – schließlich mag das eine kein gekochtes Gemüse und das andere will nur Nudeln –, aber einen nahrhaften, gesunden Snack für eine Dose in A6-Größe zu fabrizieren, der den Kindern auch noch mundet, grenzt beinahe an ein Wunder. Ist ja schön, dass alles am besten Vollkorn und Gemüse sein soll, nur isst das hier leider niemand. Danke für den Tipp, liebe Internet-Schlauberger.

Also habe ich Kochbücher gewälzt, das Internet durchforstet und meinen Grips bemüht, welche Snacks sich neben Brot und Gemüse noch gut vorbereiten lassen, easy und schnell zu machen sind und bestenfalls auch noch einigermaßen gesund daherkommen. Eines sei noch gesagt: Ich steche keine Gurken in Sternchenform aus.

Gesunde Snack-Ideen, die schnell gemacht sind

Die liebsten Snacks sind mir die, für die ich einmal Aufwand betreibe und dann bestenfalls ein paar Tage nichts mehr tun muss, außer sie in die Dosen zu packen. Das geht ziemlich gut mit diesen hier:

Herzhafte Muffins

Süße und herzhafte Waffeln (Mehlsorten kann man variieren, gesüßt werden kann mit Banane oder Apfelmus)

Wraps mit Füllung nach Wahl, oder was der Kühlschrank eben noch hergibt (es ist immer gut, Frischkäse als Grundzutat im Haus zu haben)

Minimuffins auf Apfelmus- oder Bananenbasis mit Zimt

Energie-Balls

selbstgemachte Müsliriegel

gesunde Haferkekse, Müslikekse

Pizzabrötchen

Frikadellen/Gemüsefrikadellen

Pfannkuchen mit Nussmus

Nudelsalat in verschiedenen Varianten

Overnight-Oats mit TK-Früchten

All diese Snacks kann man super auf Vorrat zubereiten, gut lagern oder auch einfrieren. Man hat zwar einmal etwas Aufwand, kann aber bei der Herstellung die Kinder einbinden. Alle Snacks sind super variabel und können immer wieder angepasst und mit dem zubereitet werden, was sich so in der Küche findet.

Snack-Ideen, die schnell gekauft sind

Da steht man im Supermarkt und hat keine Ahnung, was man jetzt schon wieder für die Brotdosen einkaufen soll. Hier ein paar Ideen, die uns das Leben leichter machen, wenn wir immer etwas davon zu Hause haben.

Müsli/Cornflakes zum Knabbern oder mit Naturjoghurt

kleine Laugenbrezeln

TK-Laugenstangen zum Aufbacken, kann man auch in kleine Bites teilen, mit Käse bestreuen und aufbacken

Obst: Weintrauben, Blaubeeren, Apfelspalten, Birne, Kiwi, Melone, Mandarine, etc.

Trockenfrüchte: Mango, Bananenchips, Apfelringe, Ananas

Gemüse: Cherry-Tomaten, Snackgurken, Snackmöhren (geht natürlich auch in Normalgröße, muss man dann aber noch aufschneiden), Paprika, Kohlrabi ...

kleine Würstchen

Babybel oder Käsewürfel

Reiswaffeln, Knabberkram aus der Kleinkindabteilung

Nüsse, Pistazien

Cracker

Pausenbrot mit Twist

Das obligatorische Brot gehört dazu. Aber auch hier kann man etwas variieren. Einige Eltern bereiten die Brotdosen schon am Vorabend vor oder lassen die Kinder ihre Brote selbst machen. Abwechslung ist auch hier super:

verschiedene Brotsorten oder Brötchen

verschiedene Belage: Wurst, Käse, Frischkäse, Gemüseaufstriche, Pesto

Avocado statt Butter oder Margarine

Feta, Mozzarella und körniger Frischkäse mit Kräutern oder Tomatenmark aufs Brot

Gurkenscheiben, Salatblatt oder Tomate als Frischekick

Manchen Eltern hilft ein Wochenplan, mir hilft vor allem, eine gute Auswahl und Notfalloptionen zu Hause zu haben. Falls man es mal nicht zum Bäcker schafft: einfach die TK-Laugenstangen auftauen. Alles, was man einfrieren kann, ist super und spart Stress und Zeit.

Und: Wenn es mal nicht die Oberknaller-Superduper-Brotdose für die Schule gibt, ist es auch kein Drama.