Das lange Wochenende klopft schon an, am blauen Himmel strahlt die Sonne. Perfekt um sich das Urlaubsfeeling mit ein paar lecker-leichten Cocktails einfach nach Hause zu holen. Füße hoch und losgeschlürft.

Robinson Crusoe: Einmal einsame Insel bitte

4cl Rum (weiß)

4cl Ananassaft

Eiswürfel

So geht's:

Den Rum und den Ananassaft mit einigen Eiswürfeln in einem Shaker kräftig schütteln. Anschließend in einem Tumbler oder einem kleinen Longdrinkglas servieren und an eine einsame Insel mitten im azurblauen Ozean denken!

Paradiesapfel: Paradise is calling

2 cl Vodka

200ml Grapefruitsaft

Minze

1 cl Lillet rosé oder blanc

So geht's:

Minze waschen und klein rupfen, zusammen mit Eiswürfeln in ein Glas geben. Vodka, Grapefruitsaft und zuletzt Lillet hinzugeben. Wer es süßer mag gibt noch etwas Rohrzucker dazu. So in etwa könnte also das Paradies schmecken. Lecker!

Leichte Brise: Ab ans Meer

100ml Frisch gepresster Orangensaft

200ml Weißwein

Minze

So geht's:

Easypeasy lecker-leichter Sommerdrink: Einfach ein paar Orangen auspressen und den Saft in eisgekühlten Weißwein geben. Ein Zweig Minze dazu - fertig! Schmeckt nach Sonne, Strand und Meer.

Basilpolitan: Großstadtflair

150ml Cranberrysaft

150ml Mineralwasser

2cl Vodka

Basilikum

So geht's:

Wir lieben Basilikum! Und dieser Drink sieht besonders schön, wenn man zuerst den Basilikum mit den Eiswürfeln zerstampft und ins Glas gibt. Darauf dann den Vodka, Mineralwasser und zum Schluss den Cranberrysaft. Schnell gemacht und macht richtig was her.

Blonder Engel: Entspannung auf Balkonien

8 cl Eierlikör

10-20 cl Orangensaft oder Bitter Orange (z.B. von Schweppes)

Eiswürfel (auch lecker mit Vanilleeis)

So geht's:

Ein Longdrinkglas etwa zu einem Drittel mit gestoßenem Eis füllen und den Eierlikör dazugeben. Kurz umrühren, dann je nach Geschmack mit Orangensaft oder Bitter Orange auffüllen. Vor dem Servieren nochmals umrühren. Wer es lieber ohne Alkohol mag, nimmt statt Eierlikör einfach eine Kugel Vanilleeis on top.

